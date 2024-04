Britanski kralj Charles III. navodno je jako loše, a kraljevska obitelj priprema se za njegovu smrt. Iako je Charles odmah nakon dijagnoze započeo s terapijom, izvori bliski kraljevskoj obitelji otkrivaju kako "nije dobro" i da je kraljevska palača spremna za najgore.

Kraljevska obitelj pazi na sve detalje pa je tako plan za njegovu smrt napravljen čim je Charles naslijedio majku, Elizabetu II., koja je preminula 8. rujna 2022. godine, i preuzeo prijestolje. Protokol vezan uz njegovu smrt ima kodno ime ''Operacija Menai Bridge".

'Operacija Menai Bridge'

Plan za smrt kralja Charlesa III., 'operacija Menai Bridge', ime je dobio prvom velikom, svjetskom, željeznom visećem mostu Menai. On premošćuje istoimeni tjesnac između otoka Anglesey i velškog kopna. Most Menai izgrađen je 1826. godine.

Za svakog britanskog monarha godinama unaprijed postoji plan u slučaju smrti i ništa se ne prepušta slučaju. To je javnost već vidjela na primjeru smrti kraljice Elizabete II. - od trenutka njezine smrti do njezina pogreba u kriptu kapele sv. Jurja u dvorcu Windsor, sve je išlo točno prema planu. Plan za njezinu smrt nosio je kodno ime 'London Bridge'. Kraljica je o brojnim detaljima odlučila sama, kao što će to odlučiti, ili već je, kralj Charles III.

'Operacija Menai Bridge' vjerojatno će biti vrlo slična 'Operaciji London Bridge'. Kada kralj umre, kreće realizacija plana. Charlesova smrt znači da će princ William preuzeti prijestolje i postati kralj. Novi kralj obratit će se naciji, baš kao što je to Charles napravio 9. rujna, dan nakon majčine smrti.

Što će se dogoditi kada William postane kralj?

Kad Charles umre i William postane kralj, za jedno mjesto će se pomaknuti svi koji su u nasljednoj liniji za prijestolje. Njegova supruga Kate Middleton postat će kraljica supruga. Camilla, koja sada nosi titulu kraljice supruge, po želji pokojne Elizabete II., vjerojatno će ponijeti počasnu, ali neslužbenu, titulu kraljica udovica. Ne može postati kraljica majka jer nije biološka majka prijestolonasljednika. Da je živa, tu titulu ponijela bi princeza Diana. Princ George, najstariji Williamov sin, postat će prijestolonasljednik, odnosno, prvi u redu za krunu nakon Williamove smrti.

Zašto postoje kodna imena?

Kodna imena za slučajeve smrti vladara i članova kraljevske obitelji prvobitno su uvedena kako bi se spriječilo da informacije o smrti stignu do medija prije službene objave, ali planovi o onome što će se nakon tog trenutka događati tijekom godina su postali općepoznati.