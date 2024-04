Hrvatski pjevač Vlado Kalember danas slavi 71. rođendan, a poznati je glazbenik priznao za RTL.hr kako već dulji niz godina nema naviku slaviti rođendan koji je jednom godišnje, već slavi svaki dan.

"Moram vam priznati kako već jako dugo ne slavim rođendane pa mi 'moj dan' prođe kao svaki drugi dan. Doista mi ne predstavlja ništa bitno jer ga nisam birao, da sam nešto birao onda bi mi to bilo puno važnije, a ovako dan kao svaki drugi. No, moram naglasiti kako ja slavim svaki dan…", rekao je Vlado, osnivač prvog boy benda Srebrna krila s kojima svira i danas.

Prošli, jubilarni 70. rođendan mu je na Facebooku čestitala njegova bivša supruga, violončelistica Ana Rucner (41), dok ove godine na njezinim društvenim mrežama nema čestitke.

Kalember je za vrijeme gostovanja u Special Happy Showu na Happy FM-u, govorio o tome kako je unatoč razvodu, s Anom ostao u dobrim odnosima.

"Sjedili smo u sudnici, no ne na suprotnim stranama, mi smo zajedno sjedili i Ana me čak primila za ruku, na što nam je sutkinja rekla: 'Je li ovo neka showbizz fora?' Rekoh ne, dogovorili smo se da se vjenčamo, dogovorili smo se da se razvedemo", priznao je Kalember koji s Anom ima šesnaestogodišnjeg sina Dariana.

Veliki srcolomac

Vlado dan danas slovi za jednog velikog srcolomca, a intervjuu za Unu je rekao nešto više o tome.

"Ima puno mitova, pa je to jedan od njih. Ja to tako ne doživljavam i ne proživljavam, tako da to što se okolo priča to je ono kao o duhovima, svi pričaju o njima, nitko ih ne vidi. Mislim lijepo je to čuti, laska, jer na kraju dana, svi smo mi krvavi ispod kože", zaključio je Vlado koji je jednom prilikom na Instagramu podijelio svoju fotku iz mladosti.

Podsjetimo, 1978. je osnovana grupa Srebrna krila. Za novim su bendom tada svi poludjeli, ali i za njezinim članovima, posebice Vladom. Dvije godine kasnije je Vlado napustio grupu i započeo samostalnu karijeru. Kalember je 2018. proslavio 40 godina karijere.

