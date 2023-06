Glazbenik Vlado Kalember krajem travnja proslavio je 70. rođendan. On je na Instagramu objavio fotografiju iz svojih mladih dana.

Vlado je, naime, podijelio crno-bijelu fotografiju njegovog školskog orkestra koja je stara više od 50 godina.

"Evo, to sam ja. Sviram fagot u školskom orkestru, a prošlo je samo nešto preko 50 godina. Što je to u smislu vremena? Ništa. Ionako su prošle prebrzo. Možda se Zemlja vrti sve brže oko sebe i oko Sunca, pa to zato vrijeme sve brže prolazi", napisao je Vlado u opisu Objave.

Oduševljeni pratitelji nagradili su ga brojnim lakovima te su u komentarima poručili da se slažu s njim.

"Slažem se, ali također, mislim da si sada u najljepšim godinama…", "Bilo i prošlo i spominjalo se. Dok si mlad, misliš imaš vremena za sve…", "Vrijeme leti prebrzo, jednom si mi rekao na Ptuju", komentirali su.

Podsjetimo, Vlado je bio u braku s violončelisticom Anom Rucner (40). Par zajedno ima sina Dariana. Njih dvoje su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima.

"Sjedili smo u sudnici, no ne na suprotnim stranama, mi smo zajedno sjedili i Ana me čak primila za ruku, na što nam je sutkinja rekla: 'Je li ovo neka showbizz fora?' Rekoh ne, dogovorili smo se da se vjenčamo, dogovorili smo se da se razvedemo", ispričao je nedavno Vlado.