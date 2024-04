Nakon dugo iščekivanja, Miroslav Škoro (61) konačno se vratio na estradu u velikom stilu. Udružio je snage s bendom Barabe i upravo objavio najiščekivaniji duet godine.

"Zlatne strune" ulaze u uho na prvo slušanje; to je pjesma s kojom će se zatvarati svaki klub, svaka fešta, svaka zabava, istaknuo je ponosno jedan od autora pjesme Nenad Ninčević.

Emotivna balada "Zlatne strune" idealno kombinira vokale Miroslava Škore i njegovog mlađeg kolege Jerka Fabića, pjevača Baraba uz snažnu poruku pogođenih stihova.

Ova glazbena poslastica govori o izgubljenoj ljubavi, ali i o tome kako se i u takvim trenucima može pronaći malo radosti u tamburaškim notama. Pjesma već u prvim taktovima poziva na podizanje čaša visoko u zrak, jer, kako kažu, nema bolje terapije od dobre glazbe! No, Miroslav Škoro skromno ističe kako nitko nikada ne može znati hoće li neka pjesma postati hit koji će pjevati generacije.

Foto: Premier Media Group Foto: Premier Media Group

“Puno puta sam od neke pjesme očekivao jedno, a dogodilo se drugo. Vidjet ćemo. Jedino što vjerujem je da smo je snimili najbolje što možemo, a jesmo li mi pravi izvođači u pravom trenutku, to će pokazati vrijeme”, poručuje jedan od omiljenih glazbenika koji ne skriva ponos na sve koji biraju glazbu kao svoj životni put.

"Sama činjenica da se netko u našoj zemlji želi baviti glazbom je hvalevrijedna. Živimo u vrijeme kada doslovce sve svira i glazba je, najčešće, samo pozadinska buka. Dečki iz benda su mladi i vjerujem da bi voljeli samo svirati i pjevati, jer su u tome odlični. Od sveg srca im želim da ova pjesma nađe put do srca slušatelja i omogući im on ono što se dogodilo meni: da im je glazba osnovna djelatnost, a sve drugo da rade zato što žele, a ne zato što moraju. To želim svim mladim glazbenicima”, poručuje Škoro.

Foto: Premier Media Group Foto: Premier Media Group

'Suradnja se dogodila spontano'

Pjevač Baraba, Jerko Fabić, ne skriva uzbuđenje zbog suradnje s velikanom i pjevačem koji iza sebe ima zavidno iskustvo, nebrojene nastupe, hitove i obožavatelje. Tu su i veliko poštovanje i zahvalnost za ovu priliku, uz malo pozitivne treme koja je preplavila cijeli bend koji još čine bubnjar Nikola Blažinčić, gitaristi Ivica Petrović i Matija Sremić, basist Matej Filip te klavijaturist Antonio Marić.

Foto: Premier Media Group Foto: Premier Media Group

"Suradnja se dogodila spontano, a kad smo u studiju dečki i ja čuli demo pjesme, bili smo oduševljeni. Samo je trebalo odlučiti idemo li s pjesmom van sami ili u duetu. Nakon pokojeg snimanja čuli smo još taj jedan vokal uz nas te jednoglasno odlučili da u pjesmi vidimo Miroslava Škoru koji je nakon slušanja pjesme bez razmišljanja pristao na suradnju. Snimanje spota je bilo fantastično iskustvo, puno pozitivne energije i radosti. Nadam se da će naš duet donijeti radost i emocije slušateljima diljem Hrvatske, kao i bar upola toliko dobre zabave koju smo mi iskusili na snimanju spota, otkriva Jerko.

Mladi glazbenik vjeruje kako će se u "Zlatnim strunama" prepoznati mnogi. "Sreća, tuga, radost, nostalgija, prisnost s obitelji, prijateljima… Sve te emocije mogu dirnuti i probuditi u pojedincu naše zlatne strune. Smatram da je u tome ljepota glazbe - da dotakne srca različitih ljudi na različite načine. Nadam se da će se uz našu pjesmu ljudi najviše veseliti, družiti, ali i popiti, nazdraviti", zaključuje Jerko.

S ovom pjesmom Škoro i Barabe zajedno će nastupiti na predstojećem CMC festivalu u Vodicama 8. lipnja.

