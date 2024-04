Glumica Nives Celzijus (42), koju ne propuštamo gledati u seriji "San snova" na RTL-u i streaming platformi Voyo, podijelila je šaljivi video u utorak na društvenoj mreži.

Nives je bosa čučnula u prirodi kako bi je netko fotkao, a u rukama je nosila bež štikle. U jednom trenutku iza leđa joj se prišuljao pjevač Miroslav Škoro (61) držeći čašu pića u ruci, a zatim ju je gurnuo. Glumica je pala na pod, a oboje su prasnuli u smijeh. Škoro joj je pomogao da ustane te ju je poljubio u čelo.

Glumica je video objavila na Instagramu i napisala: "Ja kad se fotkam pa uleti Škoro".

"Kad me Miroslav Škoro obori s nogu", našalila se.

Brojni fanovi su se dobro nasmijali i nizali pohvale u komentarima.

"Koje ste legende", "Kraljevi ste", "Zgodna si do bola", pisali su pratitelji.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, Celzijus se nedavno vratila iz Njemačke, gdje je uživala u dobrom društvu i izlascima. Prije Njemačke je posjetila i Švicarsku s kćeri Taishom.

"I tako iskoristili mi školske praznike i došle malo u Švicu. Da odmah upozorim ova dušobrižna piskarala zabrinuta kako će jedna sretna razvedena žena i samohrana majka preživjeti u preskupoj Švici doputovale smo Ryanairom do Basela, sjele lijepo na bus, a potom na vlak do Berna. Vlak nas je koštao skuplje od avionske karte, ali ništa vi ne brinite, u Bernu nas čeka kuma i njena kuća, koja je zapravo naša kuća jer tako to funkcionira s kumama. Budući da smještaj ne plaćamo, obilazile smo najljepše znamenitosti, restorane i barove. Što da vam kažem, ove guze vole fina mjesta, iako nemamo novca za fino, radije sjedimo kući", napisala je na društvenoj mreži početkom ožujka.

Seriju "San snova" pratite na RTL-u i platformi Voyo!

