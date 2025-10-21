Pjevač Željko Golik napustio nas je u 64. godini života

S tugom je potvrđeno da je preminuo popularni pjevač Željko Golik u 64. godini života, izvijestio je Radio Banovina. Željko je ostavio neizbrisiv trag u lokalnim krugovima hrvatske glazbene scene kroz nastupe na brojnim feštama, u klubu Stara Hiža u Dugoj Resi i na Rubala Showu.

Život i glazba usprkos tragediji

U mladosti je Golik doživio tešku prometnu nesreću koja ga je zadržala u invalidskim kolicima, ali to ga nije spriječilo da nastavi stvarati glazbu koju je volio. Njegovi stihovi često su odražavali bol, čežnju i emocionalne slojeve života: pjesme poput „Mnogo je bola“ ili „Ne dam ruži da procvjeta“ ostale su bliske publici koja je u njima prepoznavala vlastite priče.

Glazbeni trag i lokalni značaj

Iako Golik nije bio glavni medijski hitmaker, mnogi ga pamte zbog nastupa na manjim pozornicama širom Hrvatske, a publika je posebno cijenila njegove interpretacije pjesme „Starom cestom“. Kroz taj melodramatski izričaj mnogi su pronalazili utjehu, inspiraciju ili podsjetnik na ljubav i rastanak.

