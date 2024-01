Željka Mateša, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' na prvom vaganju u šestoj sezoni showa otkrila je da joj je majka preminula u siječnju, a bivši suprug ju je u veljači zatražio rastavu. Zatim je ispričala i kako joj je priznao da ima nekog drugog. Propuštene epizode showa 'Život na vagi' možete pogledati na platformi Voyo!

"Klinci i ja smo baš tim. Meni su djeca sve, ne bih voljela prerano ostaviti", rekla je tada Željka, koja je imala više od 170 kilograma. Sa suprugom je bila više od 17 godina.

Kasnije je Željka u showu otkrila da je doživjela još jedan slom jer ju je bivši partner, kojeg je upoznala nakon razvoda, varao s najboljom prijateljicom.

"Vjerujem u ljubav, ali ne vjerujem da je ljubav suđena meni, a to je nešto što najviše želim cijeli život da me netko voli zbog onoga što jesam i što mogu dati i dajem. Ne poznajem ljubav muškarca prema ženi jer me još nijedan nije iskreno volio", rekla je.

Željka Mateša

Odlučila se suočiti sa svim izazovima koji su je mučili, a prvi korak bio je prijava u show. Željka je skoro stigla do finala, a iako nije osvojila novčanu nagradu, sreća joj se osmjehnula na drugi način.

"Ono što mi je i najvažnije i da sam upoznala nekog posebnog i prepustila se. Dala sam šansu ljubavi. To se dogodilo", priznala je.

Željka je s dečkom već pola godine, a planiraju i zajedničku budućnost.

Željka Mateša

"Prošle godine sam radila na sezoni i upoznala kolegicu koja me spontano spojila sa svojim bratićem. Kada smo prvi put počeli razgovarati bilo je odlično, potom smo se sreli, upoznali i danas nam je kao i prvog dana", rekla je.

Željka čeka i operaciju za odstranjivanje viška kože te smatra da, kada to učini, imat će svega 70 kilograma. Propuštene epizode showa 'Život na vagi' možete pogledati na platformi Voyo!

