Fatalne ljubavi i spekulacije Ivana Hercega punile su naslovnice: Njih je ljubio zavodnik s malih ekrana

Hrvatski glumac Ivan Herceg (43), poznato lice s malih ekrana, oduvijek je privlačio pažnju javnosti, kako svojim glumačkim talentom, tako i privatnim životom. Njegov ljubavni život često je bio tema medijskih napisa, a šarmantni glumac povezivan je s brojnim poznatim Hrvaticama. Glumac je poznat po tome što privatni život drži podalje od očiju javnosti. Iako otvoreno govori o mnogim temama, o svojim ljubavima rijetko progovara, što dodatno potiče znatiželju medija i obožavatelja. Njegova tajanstvenost i atraktivni izgled čine ga jednim od najintrigantnijih glumaca na domaćoj sceni. Donosimo pregled njegovih potvrđenih veza, ali i onih o kojima se samo šuškalo.

Ljubavi iz glumačkog svijeta

Još tijekom studija na Akademiji dramske umjetnosti, Herceg je bio u vezi s kolegicom Petrom Dugandžić (48). Njihov odnos obilježila je snažna energija i intenzivnost, kako je sama Dugandžić kasnije izjavila. Budući da je Herceg diplomirao 2009. godine, pretpostavlja se da se njihova veza dogodila u razdoblju između 2000. i 2009. Jedna od njegovih najpoznatijih veza bila je ona s Jelenom Perčin (44), koja je započela tijekom snimanja popularne serije Larin izbor. Njihova ljubav privukla je veliku pažnju javnosti, a trajala je oko godinu i pol dana.

Na setu serije Zlatni dvori, koja se prikazivala od 2016. do 2017. godine, planula je ljubav između Hercega i Ane Majhenić (43). Iako su djelovali kao skladan par, veza nije potrajala te su prekinuli tijekom ljeta 2017. godine. Kasnije je Majhenić izjavila da više nisu u kontaktu.

Hercegov šarm nije ostavio ravnodušnima ni neke od najpoznatijih hrvatskih voditeljica. Tako je 2012. godine bio u vezi s Tatjanom Jurić (43). Iako je tada isticala da se tek upoznaju i da ne želi komentirati stvari koje se još nisu ni dogodile, veza je ipak bila kratkog vijeka i prekinuli su prije ljeta iste godine.

Dugotrajnija veza s Anitom Dujić

Jedna od dužih Hercegovih veza bila je ona s manekenkom i dekoraterkom seta Anitom Dujić. Njihova ljubav postala je javna 2015. godine kada su potvrdili da su u vezi. Par je bio u središtu medijske pažnje, a šuškalo se čak i o mogućim zarukama. Ipak, početkom 2017. godine stigla je vijest o njihovom prekidu. Dujić je kasnije demantirala glasine o pomirenju, istaknuvši da su oboje krenuli svojim putem.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Spekulacije i nagađanja

Osim potvrđenih veza, Herceg je kroz godine bio povezivan s raznim poznatim damama. Na početku karijere intenzivno se družio sa Zrinkom Cvitešić (45), no uvijek je tvrdio da su samo prijatelji. Tijekom snimanja serije Dolina sunca, koja se emitirala od 2009. do 2010. godine, šuškalo se da je bio blizak s voditeljicom Nives Ivanišević (43). Nedugo nakon toga pojavile su se glasine i o mogućoj romansi s pjevačicom Žanamari Perčić, no ni jedna od ovih veza nikada nije potvrđena.

Također, Herceg je u svibnju 2018. godine viđen u zagrebačkom restoranu s pjevačicom Ninom Donelli.

"Zamolit ću drage novinare da ne pišu napamet i reći da nisam ni u kakvoj vezi s poštovanom gospođicom Ninom Donelli (27) niti sam ikada bio”, poručio je tada uz fotografiju s izleta u Amsterdam.

