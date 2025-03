Ruben Van Gucht priznao što radi kad nije s Blankom: 'Stara ljubav nikad ne umire'

Bivša hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (41) i njen suprug Ruben Van Gucht (38) posljednjih nekoliko mjeseci pune medijske stupce, najprije zbog glasina o Rubenovoj aferi, a zatim zbog njegovog priznanja o prakticiranju otvorenog braka. Fanovi vjerno prate svaki njihov korak na društvenim mrežama, pokušavajući otkriti stanje odnosa slavnog para. Blanka i Ruben u svibnju slave treću godišnjicu braka, no dosad smo ih vrlo rijetko vidjeli zajedno u javnosti. Nekadašnja atletičarka s njihovim sinčićem Mondom provodi vrijeme u Splitu, dok je Ruben često u Belgiji. Sportski novinar je sada putem društvenih mreža pokazao što radi kad nije u društvu obitelji.

"Stara ljubav nikad ne umire. Nikada ne prestajem trčati", napisao je Ruben znakovite riječi uz fotografiju na kojoj trči.

Naime, belgijski mediji već dulje vrijeme sportskog novinara povezuju sa spisateljicom Charlotte van Looy zbog koje je navodno ostavio svoju prvu suprugu. Ruben i Charlotte dosad nisu javno potvrdili svoj odnos kao ljubavni, no zajedno provode mnogo vremena. Prošle godine više su puta viđeni kako provode vrijeme na lokacijama poput Milana i Venecije.

Također, Charlotte nerijetko objavljuje njihove zajedničke fotografije, a na nekima od njih izgledaju vrlo prisno.

Ruben je šokirao javnost kad je prije nekoliko mjeseci priznao da on i Blanka prakticiraju otvoreni brak.

"Vodim jedan život u Belgiji, a drugi u Hrvatskoj i ne opterećujem se tradicionalnim shvaćanjem veze. Svatko živi kako mu odgovara. Ljudi se previše bave tuđim privatnim stvarima, ali ja objašnjenja dugujem isključivo onima koji su dio ovog odnosa. Oni su jedini kojima sve treba biti jasno. Blanka bi mogla reći da joj ovakav odnos ne odgovara, no to nikada nije učinila", rekao je Ruben ranije za De Morgen. Dodao je da je Blanka upoznata s njegovim partnericama, no ne i s detaljima njegovih odnosa.

