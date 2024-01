Željka Mateša u show 'Život na vagi' ušla je s 175 kilograma, sa željom i nadom da promijeni svoj život iz korijena i bude uzor svojoj djeci. Iako je na početku imalo mnogo kriza, Željka se uspjela posložiti i skoro dogurala do kraja. "Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti", rekla je kandidatkinja šeste sezone. Trenutačno je u najboljoj formi života, cvjeta joj i na privatnom planu. Eksluzivno je za RTL.hr otkrila kako je upoznala čovjeka svog života.

"Trenutačno imam između 88 i 90 kilograma i sad sam na listi čekanja za odstranjiivanje viška kože. S trenerom sam razgovarala da bi bilo dobro da skinem još nekoliko kilograma. 70 kilograma mi je cilj, a do te brojke bih mogla stići kada bih odstranila kožu", rekla je i dodala kako operaciju očekuje kroz godinu dana.

Pitali smo je i kako si je sada organizirala prehranu i treninge.

"Nemam više jedan na jedan trening, no trener mi i dalje slaže prehranu i treninge. Sad baš čekam da se nađemo, moramo raditi trening za održavanje mišićne mase i prehranu za održavanje kilaže", rekla je.

Željka je svakako pobjednica showa jer je i dalje ustrajna u svemu što radi.

"Moram priznati da se čovjek osjeća izgubljeno u svemu tome jer ne poznaješ sam sebe, promijeni se i karakter, promijeni ti se život, stvarno sve i nekako usudiš se živjeti, usudiš se riskirati. Kad imaš prekomjernu tjelesnu težinu onda na neki način odustaneš od sebe, to ti je štit. Kad to skineš, onda se preporodiš", rekla je Željka.

Za RTL.hr je Željka ekskluzivno otkrila kako je upoznala čovjeka s kojim je trenutačno u vezi.

"Ono što mi je i najvažnije i da sam upoznala nekog posebnog i prepustila se. Dala sam šansu ljubavi. To se dogodilo", rekla je i ispričala gdje je upoznala novog muškarca.

"Prošle godine sam radila na sezoni i upoznala kolegicu koja me spontano spojila sa svojim bratićem. Kada smo prvi put počeli razgovarati bilo je odlično, potom smo se sreli, upoznali i danas nam je kao i prvog dana", rekla je. Zajedno su pola godine, a planiraju i zajedničku budućnost.

"On je iz Beograda. Puno truda ulažemo u vezu, kad uhvatimo priliku putujemo k njemu, a on i njegova djeca dođu kod nas. Kao i ja, ima također dvoje djece i hvala Bogu da se djeca slažu", rekla je.

S preseljenjem će ipak pričekati jer su im djeca maloljetna, a ne žele remetiti njihove živote.

"Bar zasad ne vidimo rješenje. Ipak je to velika udaljenost, no možda se otvore neka vrata. U planu je da ja idem tamo, pa nekako sam spremna na sve te promjene, ne bojim se više. Zanima me što mi život nosi", zaključila je Željka.

