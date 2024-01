Silvija Temšić, bivša kandidatkinja sedme sezone showa 'Život na vagi', na društvenoj mreži podijelila je fotografije s dočeka nakon izlaska iz showa. Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo!

'Srce mi je puno'

Silvija je uživala na zabavi u društvu prijateljica.

Foto: instagram Foto: instagram

"Prijatelji = druga obitelj. Srce je puno i ispunjeno. Moji najdraži", napisala je.

Silvija je u showu 'Život na vagi' upoznala novu ljubav, Mislava Vlašića, koji joj je također velika podrška.

Foto: instagram Foto: instagram

Podijelila je fotografije na kojima golupčići ne skrivaju koliko su zaljubljeni.

Foto: instagram Foto: instagram

Podsjetimo, Silvija je nedavno za RTL.hr progovorila o preseljenju k Mislavu.

"Kada smo izašli iz showa, preselila sam se k Mislavu u Zagreb. Ipak je ovdje više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno i guramo jedno drugoga. Čim smo izašli, našli smo teretanu i nastavili trenirati, raditi jelovnike, pobacali iz stana sve što nam ne treba", ispričala je inženjerka građevine.

Otkrila je koliko joj je značila Mislavova podrška i što su bili zajedno u transformaciji svog života.

Foto: RTL Foto: RTL Silvija i Mislav

"Lakše je kada smo zajedno. Kada smo izašli, shvatila sam koliko mi nedostaje obitelj i druženje te sam htjela što više biti s njima. No on je rekao kako moramo nastaviti do kraja te da se preselim k njemu što prije", objasnila je Silvija.

