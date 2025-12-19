Pogoršalo se zdravstveno stanje norveške princeze: 'Dolazimo do te točke'

Zdravstveno stanje norveške princeze Mette-Marit (52) posljednjih se mjeseci znatno pogoršalo te će joj, prema navodima kraljevskog dvora, vrlo vjerojatno biti potrebna transplantacija pluća, piše BBC.

Princezi je još 2018. dijagnosticirana plućna fibroza, progresivna i degenerativna bolest kod koje se u plućima stvara ožiljkasto tkivo, zbog čega pluća postaju kruta i otežano opskrbljuju organizam kisikom. Najnovije pretrage provedene ove jeseni pokazale su „jasno pogoršanje“ zdravstvenog stanja, objavio je dvor danas.

Neće imati prednost radi statusa

„Dolazimo do točke u kojoj će transplantacija pluća biti nužna“, izjavio je Are Martin Holm, voditelj pulmologije u Sveučilišnoj bolnici u Oslu. Sama princeza u razgovoru za javnu televiziju NRK priznala je da se bolest razvija „brže nego što se nadala“. Iako još nije donesena odluka hoće li biti stavljena na listu čekanja za transplantaciju, liječnici su već započeli postupak procjene i priprema za mogući zahvat. U Norveškoj se na listi za transplantaciju pluća u pravilu nalazi između 20 i 40 pacijenata, a lokalni mediji ističu kako princeza neće imati nikakav povlašteni status.

Doktor Holm naglasio je da njezin medicinski tim već sada poduzima sve potrebne korake kako bi transplantacija bila moguća kada za to dođe vrijeme. Dvor je pritom poručio da Mette-Marit ima sve veću potrebu za odmorom i posebno prilagođenim režimom tjelesne aktivnosti, prenosi BBC.

I dalje na dužnosti

Unatoč tome, princeza je, kako se navodi, izrazila snažnu želju da i dalje obavlja svoje dužnosti, iako će se one prilagođavati njezinu zdravstvenom stanju. Pulmonalnu fibrozu Holm je opisao kao „opasnu bolest“ koja često nije odmah vidljiva. Oboljeli mogu normalno disati u mirovanju, no pri fizičkom naporu pluća više ne mogu pratiti potrebe tijela.

Foto: Ppe/sipa Press/profimedia

Njezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, u istom je intervjuu istaknuo kako njegova supruga na prvi pogled može djelovati sasvim dobro dok miruje, no da je primijetio kako se sve češće bori s disanjem. Dodao je i da ima manje energije te se češće razbolijeva, zbog čega više nisu u mogućnosti zajedno planinariti ili skijati, aktivnosti koje su im bile posebno drage.

Sama pomisao na transplantaciju za Mette-Marit je vrlo zahtjevna, priznala je, svjesna rizika koje takav zahvat nosi. Uspjeh transplantacije ovisi o nizu čimbenika, uključujući pronalazak odgovarajućeg donora i sprječavanje odbacivanja organa. Kako je objasnio Holm, transplantacija se smatra krajnjom opcijom i dolazi u obzir tek kada je pacijent ozbiljno bolestan i ima ograničen životni vijek.

Dodatan udarac

Vijest o pogoršanju njezina zdravlja dolazi u osjetljivom razdoblju za norvešku kraljevsku obitelj. Naime, njezin najstariji sin Marius Borg Høiby (28) nedavno je optužen za ukupno 32 kaznena djela, uključujući četiri optužbe za silovanje. On odbacuje najteže optužbe, ali je najavio da će priznati dio blažih djela kada suđenje započne. Høiby je pastorak prijestolonasljednika Haakona, no nema kraljevsku titulu niti službene dužnosti.