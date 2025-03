Zdravstveno stanje člana grupe DNK se pogoršalo: 'Na aparatima je'

Vladimir Blažev Pancho, član grupe DNK, trenutno je u kritičnom zdravstvenom stanju nakon nastupa u nedjelju u Sjevernoj Makedoniji. On je, zajedno s članovima benda i fotografom, stradao u strašnom požaru koji je izbio u nedjelju ujutro, u tri sata, u kojem je poginulo najmanje 59 osoba.

Prema informacijama koje prenosi Newzlive24, Panchovo stanje se sinoć pogoršalo. Makedonska pjevačica Rebeka Jankovska Ristevski apelirala je na molitvu za sve povrijeđene u tragediji u Kočanima. Ona je također javila da je Pancho na aparatima i da je njegovo stanje ozbiljno.

"Pomolimo se za sve koji se bore za život. Pomolimo se i za Vladimira Panchu, mog malog Bucu iz djetinjstva koji me vodio na pizzu da me počasti, iako je imao samo 12 ili 13 godina. Buco, koji je veliki borac, rodoljub, humanitarac, umjetnik! Molitva je moćna kada dolazi iz srca. Neka se Gospod smiluje svima koji su preživjeli i koji su u teškoj situaciji, neka ih iscjeli i podari im život. Dragi Pancho, molim te, ne daj se! Vladimir je u bolnici Sistina, večeras je prebačen. Njegovo stanje se pogoršalo. Dušnik je oštećen. Udahnuo je vrlo vruć dim. On je na aparatima za održavanje života", napisala je Rebeka na Instagramu.

Podsjetimo, u ranim satima u nedjelju, u makedonskom noćnom klubu Pulse na istoku zemlje planuo je smrtonosan požar koji je ugasio 59 mladih života. Više od 150 ljudi je ozlijeđeno, a liječnici se mnogima bore za život. Vjeruje se da su prskalice zahvatile krov kluba koji nije imao legalnu dozvolu za rad. U kobnim trenucima strave, u njemu je bilo čak 500 ljudi, iako je prodano samo 250 ulaznica.

Sve o stravičnoj tragediji u Sjevernoj Makedoniji čitajte OVDJE.

