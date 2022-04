Najveći miljenik žena svih generacija s područja cijelog Balkana uskoro će proslaviti 71. rođendan. Unatoč svojim godinama, Zdravko Čolić izgleda poput mladića, a za takav izgled zaslužni su i svakodnevni treninzi.

Prilikom jednog takvog treninga, uhvatile su ga i kamere emisije "Paparazzo lov". Doduše, dogodilo se to u pomalo nezgodnom trenutku.

Naime, kamere su zabilježile legendarnog pjevača i netom nakon tjelovježbe, kada je pokušao "utpati" majicu u olabavljene hlače. Čola se nije previše obazirao na kamere te je jednostavno nastavio vježbati.

Podsjećamo, Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom živi u elitnom dijelu Beograda, unutar luksuzne vile.

Podsjetimo, Čola je u intevjuu za Večernji list još 2018. godine otkrio kako se cijela njegova karijera dogodila "slučajno" te se sve dogodilo u trenutku kada je bio na vrhuncu nogometne karijere.

"Nikad nisam očekivao da ću se profesionalno baviti glazbom. Bio sam odličan đak i odličan student s natprosječnim uspjehom. Bavio sam se sportom uz koji sam volio i glazbu, ali to je bila više neka strast, neki hobi. Kad mi je otac kupio gitaru od daljnjeg rođaka koji ih je izrađivao, k nama je na nagovor mojeg oca tri puta tjedno dolazio čika Ivan Barić, moj profesor nota i gitare, Dalmatinac koji je prvi uočio moju energiju. Bila je to stalna borba između nogometa i sviranja gitare, dok u jednom momentu, kad je bila jedna važna utakmica, ja nisam ostao na tekmi, nego sam došao kući čika Ivanu na poduku. Mislim da je sve to što se dogodilo sudbina", rekao je.