Zdravko Čolić (72) omiljeni je pjevač mnogih diljem regije, a osim publike, obožavaju ga i njegovi susjedi. Čolić živi u luksuznoj vili u Beogradu sa suprugom Aleksandrom i kćerima, Unom i Larom.

Njegova kuća je okružena zelenilom, ima veliko dvorište, dvije ograde i visoke mjere osiguranja. Kći Una je na društvenoj mreži objavila fotku na kojoj pozira ispred kuće i pokazala mali dio dvorišta.

Susjedi za pjevača imaju samo riječi hvale, a u razgovoru za Blic ispričali su malo više detalja.

"Prvi put kada sam ga vidjela, nisam mogla vjerovati. Meni se obratio neki čovjek, kad ono - Čola. Ja stala, gledam i ne vjerujem. On se lijepo nasmijao i od tada se uvijek lijepo javi kada se sretnemo na igralištu. Čovjek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega", ispričala je Sanja.

I susjed Zdravko ga je obasipao komplimentima.

"Ma Čola je gospodin, svatko će vam to reći. Uvijek se lijepo javi i veoma je ljubazan. On treba biti primjer drugim poznatim ličnostima kako se zvijezda treba ponašati. Mislim da se takva pjevačka veličina više neće ponoviti na našim prostorima. Vježba često, vrlo je discipliniran i u top formi uvijek", otkrio je susjed.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL Foto: Davor Javorović/PIXSELL Koncert Zdravka Čolića u Osijeku

Susjeda Snježana žali što se jednom nije fotkala s njim kad je imala priliku.

"Joj sjedi on jednom pored mene u autu, vozač ga je vozio i izašao kupiti nešto do kioska. Ja sam ga upitala: "Je li to Čola u autu?”, a on je klimnuo glavom. Mene je bilo sram prići mu kako bi se slikala, što će, čovjek tako velika zvijezda, tko zna koliko ga njih gnjavi za slikanje. Evo i danas žalim što se nisam taj dan slikala s njim, ne znam hoću li imati takvu priliku ponovno", ispričala je.

Foto: Petar Glebov/ PIXSELL Foto: Petar Glebov/ PIXSELL Zdravko Čolić

Podsjetimo, pjevač je nedavno kupio nekretninu u Puli, saznao je Istarski.hr.

Stan se nalazi u Marini Veruda, u jednoj od zgrada koje se grade u sklopu skupocjenog projekta smještenog između marine i Pješčane uvale. Ovaj projekt obuhvaća pet zgrada smještenih na brežuljku iznad marine s prekrasnim pogledom na more.

Cijene stanova u ovim zgradama kreću se oko 5500 eura, s obzirom na veličinu i terase koje neki stanovi imaju, moguće je da su neki od njih i znatno skuplji, čak premašujući pola milijuna eura.

