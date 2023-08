Glazbenik Zdravko Čolić (72) toliki je miljenik među ženskom publikom da na gotovo svakom koncertu dobije poklon od obožavateljica, i to ne bilo kakav. Zdravka najčešće žene gađaju grudnjacima tijekom nastupa, a njemu je to izuzetno draga gesta.

"Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert", rekao je glazbenik u intervjuu za Blic.

Čolić je u nedjelju nastupio u Budvi, a otkrio je i kako uvijek prije nastupa ima pozitivnu tremu i poseban ritual prije koncerta.

"Prije nastupa se raspjevam, popijem konjak i kalcij, ništa posebno", tvrdi pjevač.

Podsjetimo, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije kćeri, Unu i Laru.

U jednom intervjuu Čolić je ranije priznao što ga je privuklo kod supruge. "Svaki muškarac voli da netko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo se viđati, a s vremenom smo počeli hodati. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine moje brige", rekao je.

