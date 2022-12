Zdravko Čolić već desetljećima uspjeva privatni život skloniti od očiju javnosti, ali izgleda da je njegova starija kćer Una svojom karizmatičnom pojavom odškrinula vrata medijima koji sa velikim interesom prenose detalje iz njenog, ali i života cijele obitelji Čolić.

Pjevač je u intervjuu za Gloriju otvorio dušu i ispričao sve što je promaklo javnosti, a događalo se u četiri zida njegove obitelji.

"Zbog posla me često nema kod kuće, ali to je u našoj obitelji normalno. Moja se supruga brine o curama i mislim da smo dobro uhodan tim. S obzirom da je posao takav kakav je, privikli smo se na to i najvažnije je da sve to dobro funkcionira. Djevojke još uvijek idu u školu i supruga je ta koja se brine za to i neke njihove svakodnevne obaveze, a ja se uključujem kad god mogu i kad god za to ima potrebe. Rekao bih da ona drži cijelu obitelj na okupu", ispričao je Čolić.

Otkrio je koja su mu najljepša sjećanja sa kćerkama Unom (21) i Larom (16) i suprugom Aleksandrom, s obzirom na to da zahvaljujući poslu kojim se bavi može obitelji omogućiti iskustva koja ne bi mogao "običnim" zanimanjem.

"Volim kad pođu sa mnom na neki koncert ili neko putovanje. Recimo, bile su sa mnom u Dubaiju tako da osim što nam bude lijepo zajedno, bude i korisno te nešto novo za njih. Volio bih da dođu i sada u Zagreb, da osjete grad te posebnu atmosferu koja će obilježiti ove koncerte. Bile su sa mnom u Crnoj Gori, u Splitu, Puli te ovo ljeto u Opatiji. Tu se na neki način spoje ugodni i ljetni ambijent te susret sa zajedničkim prijateljima. Volim kad smo zajedno. Imale su veliku želju ići s nama sad u Ameriku, ali zbog školskih obaveza to nije bilo moguće. Često znaju povesti i svoje prijateljice pa se skupi pravo malo i veselo društvo. Ali bitno je da je tata tu važan na neki način pa su one i ponosne na sve to".

Aleksandra Čolić nikada se ne pojavljuje u javnosti, a pjevač je konačno objasnio zašto je to tako.

"Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prijekog razloga za drugačijim. Naravno, kad su neke važne prigode u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanja samo radi slikanja joj nikada nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsen i Gabi koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pjevali, ali ih nikad nisi mogao vidjeti da se pojavljuju jedno s drugim radi slikanja. Ja stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to voljela, ali nikada joj to nije bilo važno", zaključio je Zdravko.