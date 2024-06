Zdravko Čolić (73) je brzo našao kupca za vilu na Košutnjaku, naselju u Beogradu, te ju je prodao za više od milijun eura, piše Kurir. Srpski medij navodi na nije poznato koji mu je novi dom.

Glazbenik drži svoju privatnost u tajnosti te je samo najbliži krug ljudi informiran o njegovoj selidbi sa suprugom Aleksandrom i kćerima Unom i Larom.

Često se selio zbog obožavatelja

Čolić je prije živio na Dedinju, gdje je prodao kuću, a nakon toga je kupio vilu u mirnom dijelu grada, u blizini Banovog brda. Morao se više puta seliti jer su mu obožavatelji često dolazili na vrata kako bi ga upoznali i fotografirali se s njim.

Vila, koju je brzo prodao, okružena je zelenilom, a ispred nje se nalazi veliko dvorište te je pod visokim mjerama zaštite, što on nikad nije isticao u javnosti. Jedan od najljepših dijelova kuće je dvorište, u kojem se nalazi bazen.

"Čola je velika zvijezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, obiteljski čovjek i jednostavan. Još za vrijeme korone je razmišljao o prodaji kuće i to je nedavno i realizirao. Htio je promijeniti sredinu i, čim je rekao prijateljima da se želi preseliti, brzo je našao kupca. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gdje se s Čukarice preselio. Sada ide lijepo vrijeme, boravit će - ili u Bosni i Hercegovini, ili negdje u primorju", rekao je izvor.

"O njegovom kretanju tijekom ljetne sezone zna samo obitelj. Sigurno je da će imati nekoliko nastupa na Crnogorskom primorju pa će svakako spojiti ugodno i korisno te se odmoriti. Svakako, ako s u novom domu treba nešto srediti ili renovirati, to će biti gotovo do jeseni, kad se Zdravkova obitelj bude vratila u Beograd", dodao je izvor.

Dok je Zdravko živio na Košutnjaku, sugrađani su ga često viđali kako vježba u šumi, gdje je znao provesti cijeli dan. Pjevač se još nije oglasio po pitanju selidbe, piše Kurir.

