Pjevač Zdravko Čolić je definitivno najveći zavodnik s ovih prostora. Međutim, nekako je uspio svih ovih desetljeća sakriti pikanterije iz života koje zanimaju sve. Ali, jednom prilikom je ipak otkrio nekoliko intimnih detalja s novinarima i obožavateljima.

Ispovijest koju je Čola dao ticala se i njegovog prvog seksualnog iskustva koje se, kako je otkrilo, dogodilo na livadi sa jednom Hercegovkom.

"Prvi seks sam doživio s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini riječica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce, kao dijete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i prije toga seksualnost visila u zraku. Kraj Mostara postoji mjesto Potoci, gdje su me više puta 'napale' starije djevojke", ispričao je Zdravko za medije iz Mostara.

"Jedna od njih, s velikim grudima i malom guzom, dosta mi se svidjela. To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta, ne znam zbog čega, je li što sam otišao dva dana ranije, pa nije uspjela me obradii kako valja, ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se na kraju ništa nije dogodilo. Morao sam pričekati čobansku varijantu koja je za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rok", završio je svoju intimnu priču Zdravko Čolić.