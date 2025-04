Zdravko Čolić nikad nije oprostio ovoj ženi: 'Žao mi je, nikad ne govorim...'

Poznati pjevač Zdravko Čolić (73) i Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, nekada su bili nerazdvojni – toliko bliski da ih se često uspoređivalo s bratom i sestrom. Osim što su godinama surađivali na sceni, gajili su i snažno prijateljstvo koje je trajalo sve do jednog nesporazuma koji je, čini se, ostavio dubok trag.

Foto: Indir Merdanović - Stars & More

Lokica, voditeljica i koreografkinja legendarne plesne grupe 'Lokice', tijekom '70-ih i '80-ih nastupala je uz Čolića i pomagala mu u osmišljavanju nastupa. No, odnos je zahladio kada je, nakon što se Čolić vratio iz vojske 1978. godine, prekinuo svaki kontakt s njom.

Razlog je, prema Lokičinim riječima, bila njezina izjava da Čolić "nema talent za ples" – nešto što je on, očito, vrlo osobno doživio i nikada nije zaboravio.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to reći jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talent za ples, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je plesati. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih kćeri i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka ljubomora", ispričala je Lokica medijima godinama kasnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Youtube screenshot

Unatoč vremenu koje je prošlo, Zdravko Čolić, prema dostupnim informacijama, nikada se nije javno oglasio o ovom sukobu, a njih dvoje više nikada nisu obnovili prijateljstvo koje je nekada bilo iznimno čvrsto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Najviši među bogoslovima postao papin križonoša:'Bio je slab, ali duh mu je bio jak kao nikad'

Tekst se nastavlja ispod oglasa