Zbog droge izgubila zube, a zbog plastičnih operacija vid: 'Imala sam rupu na glavi'

"Dugovala sam im pet tisuća funti. Upali su u moju kuću i zahtijevali novac koji nisam imala. Tada su me oteli, odveli u mali stan blizu mog doma i 48 sati me silovali. Jedan za drugim su se izmjenjivali na meni, a drogirali su me kako im ne bih pobjegla", napisala je u memoarima, a navodno je Danniella na drogu dosad potrošila oko 250 tisuća eura.