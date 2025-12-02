Zavirite u dom Tamare Ecclestone: Zlatne kade, 57 soba, noćni klub, 30 'birkinica'...

Kada se spomene Tamara Ecclestone, prva asocijacija često je luksuz, glamur i život na visokoj nozi. Kći bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea i bivše hrvatske manekenke Slavice Radić, Tamara je izgradila životni stil koji fascinira javnost, a središte tog svijeta je njezina impozantna rezidencija u Londonu. Smještena u jednoj od najekskluzivnijih ulica na svijetu, Kensington Palace Gardens, njezina kuća nije samo dom, već pravi spomenik bogatstvu i ekstravaganciji.

Ova nekretnina, čija se vrijednost procjenjuje na više od 80 milijuna eura, nalazi se u susjedstvu britanske kraljevske obitelji – princ William i Kate Middleton žive praktički preko puta.

Palača u srcu Londona

Tamara je kuću kupila 2011. godine, a na renovaciji je radila dvije godine s arhitektom interijera Gavinom Brodinom. Rezultat je zdanje od crvene cigle u georgijanskom stilu koje skriva čak 57 soba. Iako izvana djeluje kao klasična povijesna građevina, unutrašnjost otkriva postmoderni hram glamura.

Kuća je dizajnirana da bude "obiteljski dom", ali definicija obiteljskog doma u svijetu Ecclestoneovih uključuje sadržaje o kojima većina može samo sanjati. U podrumu se nalazi privatni noćni klub, kuglana i kino dvorana. Tu je i salon ljepote opremljen frizerskim stanicama i stolovima za manikuru, jer zašto odlaziti u grad kada sve usluge mogu doći k vama?

Jedan od najupečatljivijih detalja u kući svakako je kupaonica sa zlatnom kadom. Unatoč veličini i raskoši, Tamara inzistira da kuća nije muzej. "Željela sam da bude topla i da se u njoj može živjeti, a ne da bude hladna i previše moderna", izjavila je jednom prilikom.

Garderoba puna luksuzne mode

Tamarin ormar nije tek prostorija za odlaganje odjeće; to je organizirani sustav koji se proteže kroz više prostorija, podijeljen prema godišnjim dobima. Vrijednost sadržaja njezine garderobe procjenjuje se na milijune eura.

Posebno mjesto u njezinoj kolekciji zauzimaju torbe marke Hermès, točnije model Birkin, koji se smatra jednim od najskupljih i najekskluzivnijih modnih dodataka na svijetu. Tamara posjeduje više od 30 ovih torbi, a njihova ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 1,4 milijuna eura. Među njima se ističe i personalizirana torba s oslikanim portretom Tamare i njezine kćeri, navodi Daily Mail.

Osim torbi, kolekcija obuće je jednako impresivna. U savršenom redu, složeno je 37 pari Chanel espadrila u raznim bojama, 22 para Gucci natikača te nebrojeni parovi Christian Louboutin cipela. No, možda najzanimljiviji detalj je njezina opsesija pidžamama. Tamara posjeduje čak 81 par pidžama brenda Victoria's Secret, jer, kako sama kaže, kod kuće ne može biti sređena i preferira udobnost.

Organizacija ormara je besprijekorna. Tamara je priznala da je vrlo pedantna, a neki bi rekli i opsesivna, kada je riječ o slaganju stvari. "Zabavno je pronalaziti stvari. To je kao da nađete novac u torbici na koji ste zaboravili", opisala je osjećaj kada pregledava svoje zaboravljene modne dragulje.

Obiteljski život okružen osobljem

Iako je kuća ogromna, život u njoj vrti se oko obitelji. Tamara sa suprugom Jayem Rutlandom i kćerima Sophijom (koju od milja zovu Fifi) i Serenom provodi vrijeme u kuhinji ili u ogromnoj spavaćoj sobi gdje svi često spavaju zajedno u krevetu "carske" veličine. Za najmlađe članove obitelji, kuća je pretvorena u igralište iz snova. Bivši unutarnji bazen pretvoren je u zonu za igru ("soft play area") jer je to bilo praktičnije za djecu. U vrtu se nalazi replika njihove kuće koja služi kao kućica za igru, a sobe su prepune igračaka, uključujući goleme kuće za lutke i tematske dekoracije iz crtića "Snježno kraljevstvo".

No, održavanje ovakvog imanja zahtijeva vojsku ljudi. Tamara zapošljava više od 50 članova osoblja, uključujući batlere, domaćice, kuhare i šetače pasa koji se brinu o njihovih devet pasa. "Oni mi pomažu da izađem kroz vrata i imam život kakav imam", iskreno priznaje Tamara, svjesna da njezin životni stil ne bi bio moguć bez te podrške.

Tko je Tamara Ecclestone?

Rođena u Milanu, Tamara (40) je starija kći Bernieja Ecclestonea, čovjeka koji je desetljećima vladao Formulom 1, i Slavice Radić, bivše manekenke iz Rijeke. Iako je odrasla u nezamislivom bogatstvu, Tamara često ističe svoje hrvatske korijene i sjećanja na djetinjstvo kada je majka kuhala špagete bolonjez za cijelu obitelj.

Javnost ju je upoznala kroz razne reality emisije, ali i kao poduzetnicu koja je pokrenula liniju luksuznih proizvoda za njegu kose Show Beauty. Često je na meti kritika zbog svog trošenja novca, no ona se na to ne obazire. Zanimljiv je kontrast u njezinom ponašanju – iako posjeduje milijune u torbicama, Tamara je priznala da voli kupovati u veleprodajnom lancu Costco. "Moj tata je najveći ljubitelj akcija. Ako se može uštedjeti, zašto ne?", izjavila je, pokazujući da je očev osjećaj za posao (i štednju) prešao i na nju.

Njezin život nije bio lišen drame. Godine 2020., dok je obitelj bila na odmoru u Laponiji, kuća je bila meta jedne od najvećih provala u povijesti Velike Britanije. Lopovi su odnijeli nakit i gotovinu u vrijednosti od oko 60 milijuna eura, uključujući Cartier narukvice i skupocjene satove. Ipak, Tamara se nije dala slomiti, fokusirajući se na ono što joj je najvažnije – svoju djecu i ulogu majke, koju smatra svojim najvećim uspjehom.

