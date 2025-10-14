'Zaspao je usred snimanja!' Graham Norton opisao najčudnijeg gosta u karijeri

Poznati britanski voditelj Graham Norton (62) u jednom je nedavnom razgovoru prozvao gosta koji mu je, kako kaže, priredio "intervju iz pakla". Riječ je o holivudskom glumcu Marku Wahlbergu (54), koji je 2013. gostovao u The Graham Norton Show povodom promocije kriminalističkog trilera Broken City, piše Daily Mail.

Isprva normalan razgovor, a onda potpuni kaos

Iako je Wahlberg na prvi pogled djelovao sasvim prisebno, voditelj tvrdi da se ubrzo sve počelo raspadati.

"Kad je došao, izgledao je potpuno normalno. Pričali smo o filmu, spomenuo je neke kaskaderske nezgode i sve je išlo uobičajenim tokom. No, 15 minuta nakon početka emisije, štogod da mu je bilo u tijelu, počelo je djelovati" rekao je Norton, dodajući da se situacija vrlo brzo pretvorila u "čisto mučenje".

"Upadao je svima u riječ, bilo je neizdrživo"

Norton je otkrio da je Wahlberg svima u studiju upadao u riječ, prekidao sugovornike, a čak je i njega, voditelja emisije, više puta prekinuo dok je pokušavao usmjeriti razgovor.

"Doslovno nismo mogli doći do riječi. Bio je svuda, skače iz teme u temu, potpuno nepredvidiv. U jednom trenutku pomislio sam: Dobro, sad ide bolje. Michael Fassbender uspio je završiti priču bez da ga se prekine. Pogledam u Marka – on spava" opisao je Norton situaciju koja je šokirala i publiku i goste.

Gosti zbunjeni, publika u nevjerici

Osim Wahlberga i glumca Michael​a Fassbendera (48), u toj su epizodi gostovali i komičarka Sarah Silverman (54) te pjevačica Laura Mvula (39), koji su također pokušavali zadržati profesionalnost unatoč kaotičnoj atmosferi u studiju.

Norton je dodao da se u njegovoj emisiji, koja slovi kao jedan od najopuštenijih talk show izdanja na britanskoj televiziji, očekuje doza zabave i spontanosti – no granice ipak postoje.

"Naravno da volimo kad gosti budu zabavni, kad se opuste i podijele nešto iskreno. Ali kad netko toliko izgubi kontrolu da zaspi usred razgovora... e, to baš ne potičemo" rekao je voditelj.

Show se nastavlja

Podsjećamo, emisija The Graham Norton Show počela se emitirati 2007. godine na BBC-ju i od tada je stekla kultni status. U svojih više od 550 epizoda ugostila je neka od najvećih imena iz svijeta filma, glazbe i zabave – od Adele i Toma Cruisea do Rihanne, Willa Smitha i Madonne.

Trenutačno je u tijeku 33. sezona, čija je prva epizoda emitirana prošlog mjeseca, a planirano je još najmanje tri sezone, potvrđeno je iz BBC-ja. Graham će nastaviti suradnju s BBC-jem i produkcijskom kućom So Television, a 34. sezona trebala bi se emitirati sljedeće godine.

