Zaručio se Saša Kovačević nakon gotovo deset godina veze

Srpski pjevač Saša Kovačević (40) poznat po brojnim baladama koje su osvojile srca publike diljem regije, odlučio je okrenuti novu stranicu u privatnom životu. Nakon gotovo deset godina veze, zaručio se sa svojom dugogodišnjom partnericom Zoranom Tasovac, a sretnu vijest podijelio je s obožavateljima na Instagramu.

"Moje si danas, moje si sutra!", stoji u opisu objave.

"Iskrene čestitke od srca", "Konačno si kleknuo na koljeno. Sretno vam bilo", samo su neki od komentara ispod objave. Čestitkama su se pridružile i brojne poznate osobe, među kojima i pjevačica Nataša Bekvalac (45).

Iako par još nije otkrio detalje, Kovačević je ranije ove godine za Telegraf.rs natuknuo da bi se vjenčanje moglo dogoditi uskoro.

"Moguće je da će se svadba dogoditi ove godine. Eto, sada sam rekao, pa da zatvorimo tu temu. Sprema se nešto lijepo svakako, ali ne bih o detaljima", izjavio je pjevač za spomenuti medij.

Podsjetimo da je ljubavna priča Saše i Zorane započela je putem društvenih mreža, a pjevač često ističe da mu je Zorana najveća podrška. Zajedno odgajaju Zoraninu kćer Iskru iz prethodne veze s Bogdanom Srejovićem.

