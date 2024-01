Provjerili smo tko od poznatih osoba koje su se proslavile još kao tinejdžeri u 2024. godini puni 30 godina, a ovaj popis bi mnogima mogao probuditi osjećaj da stare.

1. Justin Bieber

Ova bivša tinejdžerska pop senzacija jedan je od najmoćnijih pjevača, koji je bio najpopularniji u 2011. godini, 1. ožujka puni 30 godina. Danas još uvijek objavljuje glazbu, a u braku je s Hailey Bieber.

Justin Bieber

2. Harry Styles

Bivši član popularnog boybanda One Direction, nastalog 2010. godine, 1. veljače puni 30 godina.

Ona i Emily su prijateljice i zajedno su bile na partyju nakon dodjele Oscara u Los Angelesu prije dva tjedna.

3. Camila Mendes

Glumica koja je utjelovila Veronicu Lodge u Riverdaleu, 29. lipnja puni 30 godina.

Nakon što je progovorila o epizodama poremećaja prehrane s kojima se Camila Mendes susrela kao tinejdžerica, izjavila je da je "gotova s dijetom" pa pokazala i prirodno lice bez šminke...

4. Dakota Fanning

Glumica poznati po ulogama djeteta gotovo svakog filma iz 2000-ih, poput 'Ja sam Sam', 'Rat svjetova', 'Ostvareni snov'i, 'Mačak u šeširu', 'Charlotteina mreža' te mnogih drugih, 23. veljače puni 30 godina.

Glumica Dakota Fanning izgleda preslatko u ovoj dosta jednostavnoj crvenoj haljini (ali dovoljan detalj je sama crvena boja)

5. Bad Bunny

Reper s najviše streamova u 2023. godini i osvajač Grammyja, 10. ožujka puni 30 godina.

Bad Bunny reper

6. Madelaine Petsch

Glumica poznata po ulozi Cheryl Blossom u 'Riverdaleu' 18. kolovoza puni 30 godina.

7. Jordan Fisher

Glumac i pjevač koji je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Teen Beach Movie', 'To All The Boys: P.S. I Still Love You' i 'Live and Maddie', 24 travnja puni 30 godina.

8. Saoirse Ronan

Glumica koja je četiri puta nominirana za Oscara i najpoznatija po ulogama u filmovima poput 'Little Women', 'Lady Bird', 'The Lovely Bones', 'Brooklyn', 'Ammonite' i mnogih drugih, 12. travnja puni 30 godina.

Saoirse Ronan

9. Sam Asghari

Bivši suprug Britney Spears 3.ožujka puni 30 godina.

Prvi put nakon neuspjelog braka s pjevačicom Britney Spears (41), glumac i model Sam Asghari (29) prošetao je sa psom ulicama Pasadene u Kaliforniji, no svi su zapazili jedan važan detalj - skinuo je vjenčani prsten.

10. Zoey Deutch

Glumica poznata po filmovima poput 'Set it Up', 'Before I Fall', 'Something From Tiffany's', 'Vampire Academy' te mnogim drugim, 10. studenog puni 30 godina.

