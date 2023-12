"James je bio do ušiju zaljubljen u Branda i ispunjavao mu je sve želje. No Brando nije bio zaljubljen u Deana. On je bio zaljubljen u Branda", potvrdila je glumica Stella Adler u spomenutoj knjizi. Deanov prijatelj Stanley Haggart otkrio je kako je Brando Deana koristio samo za svoje sebične interese. Opisao je trenutak kada je vidio rane od opušaka na Deanu: "Bio sam spreman zvati policiju da uhite brutalnog ku****** sina, no Jimmy mi je tad rekao da je on tražio od Marlona da mu to radi. Prvi sam put shvatio kakav je mazohist James bio, ili barem postajao".