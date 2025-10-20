Žanamari shrvana iznenadnom smrću koja je potresla glazbenu scenu

Vijest koja je ovog vikenda potresla glazbenu scenu stigla je iz SAD-a. Sam Rivers, basist i suosnivač kultnog benda "Limp Bizkit", preminuo je u 48. godini. Fanovi, kolege i prijatelji diljem svijeta opraštaju se od čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima brojnih obožavatelja.

Riversov odlazak odjeknuo je i među njegovim kolegama s drugih strana svijeta. Među prvima koji su reagirali bila je hrvatska pjevačica Žanamari Perčić (44), koja nije skrivala šok i tugu.

'My Generation'

Na svom Instagram Storyju objavila je njegovu fotografiju, a u pozadini je svirao "My Generation", jedan od najpoznatijih hitova Limp Bizkita.

'J*** ti sve, da ti j*** sve! Pa dokle! Što se do vraga događa?!?! Počivao u miru Sam Rivers', napisala je pjevačica.

Podsjetimo, bend je vijest o njegovoj smrti potvrdio putem objave na društvenim mrežama, opisujući Riversa kao "našeg basista" i "dušu u zvuku". Uzrok njegove smrti nije službeno objavljen.

"Od prve note koju smo ikada zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlost i ritam koji se nikada ne bi mogli zamijeniti. Njegov talent bio je bez napora, njegova prisutnost nezaboravna, njegovo srce golemo. Podijelili smo toliko trenutaka – divljih, tihih, prekrasnih – i svaki od njih značio je više jer je Sam bio tamo", napisali su članovi benda.

