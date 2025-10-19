Preminuo je basist legendarnog benda Limp Bizkit
'Živjet ćeš kroz svoju glazbu i živote koje si pomogao spasiti svojom glazbom, dobrotvornim radom i prijateljstvom'
Sam Rivers, basist i jedan od osnivača američkog nu metal benda Limp Bizkit, preminuo je u dobi od 48 godina. Bend je vijest o njegovoj smrti potvrdio putem objave na društvenim mrežama, opisujući Riversa kao "našeg basista" i "dušu u zvuku". Iako uzrok njegove smrti nije službeno objavljen, gubitak je duboko pogodio članove benda i obožavatelje diljem svijeta.
Emotivni oproštaj benda
U emotivnoj objavi, bend je izrazio tugu i zahvalnost prema Riversu, te su istaknuli njegovu neizmjernu važnost za grupu.
"Od prve note koju smo ikada zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlost i ritam koji se nikada ne bi mogli zamijeniti. Njegov talent bio je bez napora, njegova prisutnost nezaboravna, njegovo srce golemo. Podijelili smo toliko trenutaka – divljih, tihih, prekrasnih – i svaki od njih značio je više jer je Sam bio tamo", napisali su članovi benda.
DJ Lethal, pravog imena Leor Dimant, također je podijelio svoju tugu na društvenim mrežama, rekavši da su svi članovi benda u "šoku". Zamolio je obožavatelje da poštuju privatnost Riversove obitelji u ovom teškom trenutku.
Rivers je bio ključni član Limp Bizkita od njegovih početaka 1994. godine, kada su se pridružili Fred Durst, John Otto i DJ Lethal. Bend je postao jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih sastava 90-ih i ranih 2000-ih, poznat po svom jedinstvenom spoju hip-hopa, rocka i agresivnih tekstova. Njihovi albumi, poput Significant Other i Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, te hit singlovi kao što su Take a Look Around i Rollin' (Air Raid Vehicle), pomogli su popularizirati nu metal žanr i donijeli im globalnu slavu.
Osim glazbenih uspjeha, Rivers je bio nagrađen Gibsonovom nagradom za najboljeg basista 2000. godine. No, bend nije želio samo istaknuti njegovu glazbenu genijalnost, već i njegovu dobrotvornu djelatnost. "Živjet ćeš kroz svoju glazbu i živote koje si pomogao spasiti svojom glazbom, dobrotvornim radom i prijateljstvom", napisao je DJ Lethal.
Borba s bolešću i povratak na scenu
Rivers je 2015. godine na nekoliko godina napustio bend zbog bolesti jetre uzrokovane "pretjeranim opijanjem". U intervjuu za knjigu Raising Hell, Rivers je otkrio kako je prestao piti, slijedio upute liječnika i uspješno se oporavio, zahvaljujući uspješnoj transplantaciji jetre. Ovaj povratak zdravlju omogućio mu je da se ponovno pridruži bendu, koji je nastavio raditi i objavljivati glazbu.
Prošle godine, grupa je objavila novi singl "Making Love to Morgan Wallen", dok je nastupala na Reading Festivalu u kolovozu 2025. godine. Ovaj singl, zajedno s prethodnim albumom "Still Suck" iz 2021., pokazao je da Limp Bizkit i dalje ima istu energiju i snagu, unatoč prošlim izazovima.
