Preminuo je basist legendarnog benda Limp Bizkit

Sam Rivers, basist i jedan od osnivača američkog nu metal benda Limp Bizkit, preminuo je u dobi od 48 godina. Bend je vijest o njegovoj smrti potvrdio putem objave na društvenim mrežama, opisujući Riversa kao "našeg basista" i "dušu u zvuku". Iako uzrok njegove smrti nije službeno objavljen, gubitak je duboko pogodio članove benda i obožavatelje diljem svijeta.

Emotivni oproštaj benda

U emotivnoj objavi, bend je izrazio tugu i zahvalnost prema Riversu, te su istaknuli njegovu neizmjernu važnost za grupu.

"Od prve note koju smo ikada zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlost i ritam koji se nikada ne bi mogli zamijeniti. Njegov talent bio je bez napora, njegova prisutnost nezaboravna, njegovo srce golemo. Podijelili smo toliko trenutaka – divljih, tihih, prekrasnih – i svaki od njih značio je više jer je Sam bio tamo", napisali su članovi benda.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

DJ Lethal, pravog imena Leor Dimant, također je podijelio svoju tugu na društvenim mrežama, rekavši da su svi članovi benda u "šoku". Zamolio je obožavatelje da poštuju privatnost Riversove obitelji u ovom teškom trenutku.

Rivers je bio ključni član Limp Bizkita od njegovih početaka 1994. godine, kada su se pridružili Fred Durst, John Otto i DJ Lethal. Bend je postao jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih sastava 90-ih i ranih 2000-ih, poznat po svom jedinstvenom spoju hip-hopa, rocka i agresivnih tekstova. Njihovi albumi, poput Significant Other i Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, te hit singlovi kao što su Take a Look Around i Rollin' (Air Raid Vehicle), pomogli su popularizirati nu metal žanr i donijeli im globalnu slavu.

Osim glazbenih uspjeha, Rivers je bio nagrađen Gibsonovom nagradom za najboljeg basista 2000. godine. No, bend nije želio samo istaknuti njegovu glazbenu genijalnost, već i njegovu dobrotvornu djelatnost. "Živjet ćeš kroz svoju glazbu i živote koje si pomogao spasiti svojom glazbom, dobrotvornim radom i prijateljstvom", napisao je DJ Lethal.

Borba s bolešću i povratak na scenu

Rivers je 2015. godine na nekoliko godina napustio bend zbog bolesti jetre uzrokovane "pretjeranim opijanjem". U intervjuu za knjigu Raising Hell, Rivers je otkrio kako je prestao piti, slijedio upute liječnika i uspješno se oporavio, zahvaljujući uspješnoj transplantaciji jetre. Ovaj povratak zdravlju omogućio mu je da se ponovno pridruži bendu, koji je nastavio raditi i objavljivati glazbu.

Prošle godine, grupa je objavila novi singl "Making Love to Morgan Wallen", dok je nastupala na Reading Festivalu u kolovozu 2025. godine. Ovaj singl, zajedno s prethodnim albumom "Still Suck" iz 2021., pokazao je da Limp Bizkit i dalje ima istu energiju i snagu, unatoč prošlim izazovima.

