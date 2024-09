Žanamari proslavila 43. rođendan i pohvalila se fotografijama: Poprsje nije skrivala

Pjevačica i pop kantautorica Žanamari Perčić (43) prethodnog je vikenda proslavila rođendan. Osim poklona i slavlja, pohvalila se i fotografijom večere u restoranu.

Na večeru je odjenula bež haljinu povećeg dekoltea, a treći dan rođendanskog slavlja nije prošao bez zdravice.

"Ponedjeljkom slavim vikend! Rođendan sam iskoristila kao izliku da se dobro najedem i to čak tri dana za redom. Točnije ukupno 8 sljedova hrane u tri večeri. Čak se ni teretanom nisam zavaravala. Bio je cheat all the way i jedna poštena pauza. Sistem je rebootan i idemo dalje u nove pobjede", napisala je pjevačica zahvaljujući se obožavateljima na lijepim željama.

Fanovi su joj u komentarima osim brojnih komplimenata poželjeli i sretan rođendan.

"Sretno i blagoslovljeno draga", "Savršena top ljepotica, blistaš", "Najljepša ženo sretan rođendan", neki su od komentara.

