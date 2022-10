Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić prisjetila se toplih ljetnih dana uz seksi fotku u žutom kupaćem kostimu.

Zanosna Žanamari pohvalila se vrhunskim rezultatima iz teretane i u prvi je plan stavila bujnu guzu, koju su njezini pratitelji odmah usporedili s onom Jennifer Lopez.

Bombastično izdanje zanosne Žanamari

"Moje drukčije je sasvim normalno za mene. Ovo je razina iznad", napisala je u opisu.

Nakon što je objavila fotografiju s beskonačnom razinom seksipila, pratitelji Žanamari odmah su pohrlili u sekciju komentara.

Talijanski maneken Marco Castelli nije krio oduševljenje, a za njim ni pjevač Mohamed Gohar. Osim stranaca koje je očarala, prezgodnoj influencerici javili su se i naši estradnjaci.

"Samo da mi se dragi ne prehladi dok fotka", našalio se voditelj Frano Ridjan, a Ecija Belošević i Renata Lovrinčević pohvalile su Žanamari vatrenim emotikonima.

Kasnije su mnogi usporedili Žanamari i s Jennifer Lopez: "J.Lo možeš se sakriti nakon ovoga", "J.Lo ti nije ni do koljena", glasili su neki od komentara.

'S 15 godina sam prvi put ušla u teretanu'

Dobro je poznato da Žanamari voli vježbati u teretani pa ne čudi da se na fotki ističu savršeno ocrtani trbušni i leđni mišići.

Podsjetimo, Žanamari nam je jednom prilikom u intervjuu ispričala kako je počeo njezin put do savršenog tijela.

"S 15 godina sam prvi put ušla u teretanu, ali kroz život ta moja veza s teretanom je bila on and off. Znala sam je jako zapostaviti jer bi se dogodio život. Ali uvijek sam našla put natrag. Zadnjih 7 mjeseci je naša "veza" baš jako intenzivna. Viđamo se svaki dan, čini me sretnijom, mirnijom, zdravijom, snažnijom i samouvjerenijom. Idealna veza zar ne?", rekla nam je.

"Kao što netko svaki dan mora ručati, tako ja moram dotaknut uteg. Često zbog obaveza propustim ručak, pa ubacim u sebe proteinski shake, ali trening ne propuštam. Čak pojedem obrok u teretani, tipa bananu ili proteinsku pločicu, jer sam tako dugo tamo da moram nositi neki snack", otkrila nam je Žanamari.