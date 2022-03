Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (40) svoju je karijeru započela u popularnom showu koji ju je profilirao kao glazbenicu s nekoliko hitova. Kasnije Žanamari osniva bend J'Animals s kojima odrađuje koncerte po Lijepoj našoj te se upušta u virtualni svijet i postaje fitness influencerica, koja svakodnevno svoje pratitelje na Instagramu oduševljava atraktivnim objavama i savjetima o prehrani i vježbanju.

2014. Žanamari se udala za producenta i redatelja videospotova Maria Perčića s kojim je dobila kćerkicu Gabrijelu. U intervjuu za Net.hr Žanamari nam je otkrila tajnu svog vrhunskog izgleda, progovorila je o braku i majčinstvu te se osvrnula na to kako se nosi s raznoraznim komentarima na Instagramu, ali i s tračevima kolegica na estradi.

1. Karijeru ste započeli u jednom showu, a sada ste profilirana pjevačica koja je ujedno fitness influencerica i jedna od najzgodnijih žena u Hrvatskoj. Kako sve stignete i odakle vam motivacija?

Wow. Hvala na ovoj lijepoj rečenici. Eto to je moja motivacija. Ostvareni ciljevi i napredak su motivacija. Još kad to ovako čujem od jedne žene, sretna sam jer mi je želja svojom energijom motivirati druge ljude, baš kako sam i sama počela. Povučena energijom i motivacijom meni bliskih ljudi. Držite blizu sebe ljude koji vas motiviraju da budete bolja verzija sebe iako vas vole i u najgorem izdanju.

2. Kakvi su bili vaši fitness počeci? Jeste li oduvijek bili samouvjereni i sigurni u sebe?

S 15 godina sam prvi put ušla u teretanu, ali kroz život ta moja veza s teretanom je bila on and off. Znala sam je jako zapostaviti jer bi se dogodio život. Ali uvijek sam našla put natrag. Zadnjih 7 mjeseci je naša "veza" baš jako intenzivna. Viđamo se svaki dan, čini me sretnijom, mirnijom, zdravijom, snažnijom i samouvjerenijom. Idealna veza zar ne? (smijeh)

3. Što biste savjetovali početnicima u fitness svijetu?

Ne bih dijelila savjete jer način na koji funkcionira sve to kod mene, nekom drugom možda neće biti idealan. I razlozi iz kojih treniram nisu isti kao kod nekog drugog. Samo znam da u životu dugo možeš raditi samo ono u čemu nalaziš zadovoljstvo. To ti se pretvori u stil života i normalan dio dana bez kojeg ne možeš.

Kao što netko svaki dan mora ručati, tako ja moram dotaknut uteg. Često zbog obaveza propustim ručak, pa ubacim u sebe proteinski shake, ali trening ne propuštam. Čak pojedem obrok u teretani, tipa bananu ili proteinsku pločicu, jer sam tako dugo tamo da moram nositi neki snack.

4. Kako izgleda vaša prehana, jedete li uvijek redovito i zdravo ili se potkrade pokoji cheat day ili možda koji burniji izlazak?

Gušt mi je jesti proteine. Pašu mi i tijelo mi ih voli. Na mnoge namirnice mi se tijelo pobuni. Ali eto žongliram s onima koje mogu jesti. Cheat hrana mi ne odgovara i od slatkog i pizze, na primjer, mi je fizički muka. Ne mogu doći sebi po par sati od takvog obroka, ali svejedno pojedem i to kad god ne stignem skuhat nešto konkretno. Našla sam pizzeriju od čije pizze ne patim kasnije. Pohvala kuharu tko god da je.

5. O tijelu brinete zdravom prehranom i treningom. Kako se mentalno nosite s ovim vremenima u kojima se trenutno nalazimo? Mislite li da je prije sve bilo lakše?

U mom slučaju, poanta života nije da mi bude lakše. Volim izazove i gradim se kao osoba kroz način na koji se nosim s komplikacijama. Mentalno zdravlje je nešto što doživljavam odvojeno od situacije u kojoj je trenutno čovječanstvo. Znate onaj izraz: "I bogati plaču", to je živa istina.

Duševni mir i sreća se nađu u najmanje očekivanim stvarima, ljudima, ali ponajprije u samome sebi. Naravno da teško podnosim loše vijesti. Jako teško. Zato ne palim televiziju i ne čitam vijesti. Samo knjige. Fikciju. I treniram. I borim se za svoju obitelj i one lijepe sretne trenutke koji čine život.

6. Što biste savjetovali maloj Žanamari od 15 godina?

Baš ništa. Iste smo osobe. Ne vjerujem u vrijeme. Tad sam znala već s koliko godina ću imati dijete, i tako neke sulude detalje. Samo eto tada nisam znala da sam bila u pravu. Možda bih si eventualno šapnula na to moje 15- godišnje uho: "Bila si u pravu".

7. Majka ste šestogodišnje Gabrijele, kako se nosite s budućom tinejdžericom? Imate li savjet za buduće roditelje?

Svi smo drugačiji i drugačije doživimo roditeljstvo. Ja sama previše razmišljam i mene je majčinska briga baš izkonzumirala do krajnjih granica i u tome ne pomažu savjeti.

8. Vi i Mario ste već 8 godina u braku, kako biste opisali vaš odnos? Koja je za vas tajna sretnog braka?

Sjećam se da su nam predviđali 6 mjeseci maksimalno! (smijeh) Nemam recept za ljubav, prekomplicirane smo životinje mi ljudi da bi se tako slojevit odnos mogao svesti na par rečenica. Iskrenost, lojalnost, zajednički napredak i podrška su neizostavni, a to sve nekako dođe prirodno kad voliš. Ego je besmislen i garantira nesreću i negativne emocije. Njega ostavljam pred vratima kad ulazim u nečije srce.

9. Kako se Mario nosi s vašim obožavateljima koji ostavljaju "sočne" komentare ispod vaših fotografija?

Ne znam na koje komentare točno mislite, ali ja zaista nemam problem s komplimentima, pa tako ni on. Ako se pojavi netko manje pristojan za to imam moju administratoricu koja me štiti od takvih stvari.

10. Jeste li ikada imali problema s neugodnim porukama ili komentarima na Instagramu? Kako se nosite s tim?

Sve je to engagement. Svaki klik na društvenoj mreži je reach (doseg). Na sreću kroz godine ekipa je zbilja prepoznala moju vibru i dobivam toliko podrške i poruka od ljudi koje sam na neki način motivirala, da zaista rijetko naiđem na nešto što bi me uznemirilo.

Ako se to i dogodi pobrišem, ne odgovaram i ne dira me ni najmanje. Nemam vremena da se uzbuđujem oko toga. Previše sam uzbuđena oko dobrih stvari, dobrih momenata i pozitivnih ljudi. To mi okupira misli i drži me nabrijanom na život i novi dan.

11. 2018. ste "uhvatili" Jelenu Veljaču i Nevenu Rendeli Vejzović kako vas tračaju na Facebooku, prepisku komentara ste objavili na Instagramu. Ima li i dalje tračeva/ljubomore među kolegama s estrade? Koji je najgori trač koji ste čuli o sebi?

Evo ovo je upravo jedno od takvih pitanja ili poruka u inbox kakve obično pobrišem, ne odgovorim i zaboravim da su se dogodili iste sekunde (smijeh). Riječ "trač" je negativna i moj mozak zbilja ima prirodni filter za takve ključne riječi.

Kako je život lijep na taj način ne mogu vam opisati! A što se tiče ovog što podijelim kad vidim na internetu… Pa evo i vas uvijek podijelim kad nešto kul napišete o meni. Tako mi je bilo zabavno podijeliti kad o meni javno pričaju dvije lijepe i poznate žene. Meni je to bio samo kompliment.