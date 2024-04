Žanamari objavila fotke s RTL-ovog partyja, fanovi očarani: 'Izgledaš nevjerojatno'

Pjevačica Žanamari Perčić (42) mamila je poglede u četvrtak na RTL-ovoj proslavi 20. rođendana na zagrebačkom Velesajmu. Proslava je bila event godine, a okupila je brojne poznate i slavne koji su se zabavljali slaveći 20 godina uspješnog rada RTL-a.

Pjevačica je nedavno na društvenoj mreži objavila fotke sa zabave, nakon kojih je malo tko ostao ravnodušan. Žanamari je zablistala u dugoj ružičastoj haljini koja se povlačila po podu, a outfit je osvježila zelenom torbicom.

"Sretnih 20 godina", napisala je pjevačica.

Ubrzo su se u komentarima nizali komplimenti.

"Prezgodna", "Predivna", "Ajme kako ti stoji ova haljina", "Izgledaš nevjerojatno", "Blistaš", "Ikona", pisali su fanovi.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevačica je nedavno na Instagram profilu iznenadila fanove viješću da je promijenila frizuru. Žanamari je dugi niz godina brineta, a objavila je fotku na kojoj je otkrila da je postala plavuša. No, nedugo nakon toga, pratiteljima na društvenoj mreži priznala je da je samo stavila periku.

"Instagram nije stvarnost. Čak ni stvarnost katkad nije stvarnost. Gotovo ništa nije. Ako ona nije dovoljno zanimljiva, drugi ju neće prihvatiti kao tvoju realnost. Ljudi naporno rade da zavaraju druge, a na kraju zavaraju jedino sebe. Ukratko, Budimo iskreni prema sebi", poručila je Žanamari.

Foto: instagram Foto: instagram

"A ja… ja sam ja… nisam moja kosa i boja kože, ja sam jednostavno ja… i sviđa mi se to. Napravila sam ovaj eksperiment da vidim tko je ovdje iskren i tko me poštuje kao osobu bez obzira na to što se odlučim odjenuti ili što imam na glavi. Sve što imam za reći ljudima punim ljubavi i podrške je da vas volim", napisala je.

