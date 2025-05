Zajedno u javnosti, odvojeni privatno: Melania i Trump više ne žive pod istim krovom?

Vijest da u braku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa (78) i njegove supruge i bivše manekenke Melanije Trump (55) ne cvjeta cvijeće nije tajna, a o njihovoj bračnoj krizi se nagađalo već posljednjih nekoliko godina. Biograf Michael Wolff je nedavno ispričao da predsjednik i prva dama već neko vrijeme žive odvojeno.

"Oni očito ni na koji način ne žive u braku kako ga mi definiramo", komentirao je Wolff u podcastu The Daily Beast odnos Donalda i Melanije. Prema njegovim riječima, Prva dama Sjedinjenih Američkih Država već mjesecima izbjegava boravak u Bijeloj kući. Od Trumpove inaguracije u siječnju, Melania navodno najveći dio vremena provodi izvan Washingtona i to najčešće u New Yorku ili na Floridi.

Od kada jeTrump ponovno postao predsjednik početkom godine, Melania je u Bijeloj kući provela manje od dva tjedna, piše The New York Times. Zbog toga se sve češće pojavljuju nagađanja da je njihov brak u ozbiljnoj krizi. „Nismo imali ovako povučenu Prvu damu još od Bess Truman, prije gotovo 80 godina“, izjavila je povjesničarka Katherine Jellison sa Sveučilišta Ohio.

U posljednjih nekoliko mjeseci, Melania se uz Donalda Trumpa pojavila tek nekoliko puta. Jedan od rijetkih zajedničkih javnih nastupa bio je na sprovodu pape Franje, koji se poklopio s njezinim 55. rođendanom. Po povratku iz Europe, par je izazvao pažnju jer su se odmah po slijetanju razdvojili pri čemu su fotoreporteri uhvatili Trumpa koji je sjeo u helikopter, dok je Melania otišla automobilom.

