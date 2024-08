Za ove slavne osobe niste znali da vole isti spol: Neki potvrdili, a o nekima se šuška...

Mnoge slavne osobe odavno se javno i glasno deklariraju kao članovi LGBTQ+ zajednice, bilo da se radi o gayevima, lezbijkama, biseksualcima ili pak transrodnim osobama. Ipak, neke zvijezde koje su izašle iz ormara i deklariraju se kao gay o tome govore manje od drugih.

Marlon Brando

Jedan od najutjecajnijih glumaca dvadesetog stoljeća Marlon Brando, poznat po filmu "Kum" javno je govorio o svojim seksualnim iskustvima s muškarcima.

Foto: Profimedia

“Homoseksualnost je toliko u modi da više nije novost. Kao i veliki broj muškaraca, i ja sam imao homoseksualna iskustva i ne sramim se. Nikad nisam mnogo obraćao pažnju na to što ljudi misle o meni", rekao je Marlon u jednom intervjuu 1976. godine.

Amy Winehouse

Britanska pjevačica Amy Winehouse je zbog svog problematičnog života i ovisnosti često bila tema medijskih napisa. Mnogi ne znaju da je bila otvoreno biseksualna.

Foto: Profimedia

"Ima nešto u vezi sa ženama što je vrlo zadovoljavajuće. Nije me briga što ljudi misle o tome što sam biseksualka - ja radim ono od čega se dobro osjećam", rekla je jednom prilikom svojim prijateljima, prenosi News of the World.

"Ima nešto u vezi sa ženama što je vrlo zadovoljavajuće. Nije me briga što ljudi misle o tome što sam biseksualka - ja radim ono od čega se dobro osjećam", rekla je jednom prilikom svojim prijateljima, prenosi News of the World.

Hugh Hefner

Osnivač i glavni urednik Playboya Hugh Hefner javno je podržavao LGBTQ+ zajednicu. Govorilo se da je osim sa ženama, u seksualne odnose ulazio i s muškarcima. Njegova udovica, Crystal Hefner (38) progovorila je o muškarcima koje bi nerijetko primao u svoj krevet, prenosi Advocate.

Foto: Profimedia Odmah su se javile feministkinje koje su rekle da je Hefner objavio njene gole fotografije bez pristanka te da glumica nije dobila nikakav novac.

"Definitivno je i prije imao muškarce u svom krevetu za vrijeme orgija koje bi priredili, a ponekad i snimali. Ali ne znam u kojoj su mjeri međusobno komunicirali i je li 'to' radio samo s drugim ženama u krevetu", navodi Crystal.

Megan Fox

Američka glumica i model Megan Fox (38) o svojoj se biseksualnosti javno izjasnila još davne 2009. godine. Prvi puta ju je spominjala 2008. kada je otkrila da se zaljubila u jednu ženu.

Foto: Profimedia

"Samo mislim da su svi ljudi rođeni sa sposobnošću da ih privlače oba spola. Mislim, mogla bih se vidjeti u vezi s djevojkom", rekla je za GQ.

"Samo mislim da su svi ljudi rođeni sa sposobnošću da ih privlače oba spola. Mislim, mogala bih se vidjeti u vezi s djevojkom”, rekla je za GQ.

Billie Joe Armstrong

Američki glumac i glazbenik, frontmen benda Green Day, Billie Joe Armstrong (52) još je davno progovorio o svojoj biseksualnosti.

Foto: Profimedia

“Mislim da sam oduvijek bio biseksualac. Mislim, to je nešto što me oduvijek zanimalo. Mislim da su ljudi rođeni kao biseksualci, a radi se o tome da nas roditelji i društvo na neki način usmjeravaju na taj osjećaj 'Oh, ne mogu, to je tabu'. U našim glavama je ukorjenjeno da je to loše kada uopće nije. To zapravo je vrlo lijepa stvar”, rekao je 1995. za Advocate.

Neil Patrick Harris

Američki glumac, mađioničar i pjevač Neil Patrick Harris izašao je iz ormara 2006. u intervjuu za People. Intervju se dogodio dva mjeseca nakon početka emitiranja druge sezone serije "Kako sam upoznao vašu majku" u kojoj glumi ženskaroša Barneya Stinsona.

"Ja sam vrlo zadovoljan gay muškarac koji živi svoj život punim plućima i osjećam se sretnim što radim posao koji volim s divnim ljudima", rekao je.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL Neil Patrick Harris

Sa glumcem i kuharom Davidom Burtkom (49) vjenčao se 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece.

Amber Heard

Američka glumica Amber Heard (38), bivša supruga glumca Johnnyja Deppa (61), deklarira se kao biseksualka već nekoliko godina, iako je izrazila da ne voli stavljati etikete na ljude.

Foto: Profimedia

"Ograničavajuća je ta LGBTQ+ stvar. Služila je kao kišobran za marginalizirane ljude kojima su uskraćena prava ali gubi svoju učinkovitost zbog prirode čovječanstva. Nije me briga koliko slova dodajete. U nekom trenutku će pisati 'mi smo ljudi'", rekla je za Allure.

“Ograničavajuća je ta LGBTQ+ stvar. Služila je kao kišobran za marginalizirane ljude kojima su uskraćena prava ali gubi svoju učinkovitost zbog prirode čovječanstva. Nije me briga koliko slova dodajete. U nekom trenutku će pisati 'mi smo ljudi'", rekla je za Allure.

