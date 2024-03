Kada je u pitanju sezona dodjela nagrada u Hollywoodu, dodjela Oscara smatra se najelitnijom u nizu. Osvajanje Oscara, čija dodjela ove godine počinje 10. ožujka, može biti vrhunac karijere nekih glumaca, a iako se za neke glumce smatra da su svojom ulogom u filmu ili čak više njih zaslužili prestižnu nagradu Oscar, neki je dan danas nisu dobili.

U nastavku ćete vidjeti neke od poznatih glumaca i glumica koji su doživjeli nepravdu prilikom dodjele nagrada jer unatoč svom velikom glumačkom talentu, nisu uspjeli osvojiti Oscara, već su samo bili nominirani.

Tom Cruise

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Tom Cruise

Tom Cruise bio je nominiran četiri puta, ali ga još nije osvojio.

Cruise je 1990. godine nominiran za najboljeg glumca za 'Born on the Fourth of July', 1997. godine za Jerryja Maguirea, 2000. godine za najboljeg sporednog glumca za Magnoliju te je također nominiran i 2023. godine kao producent za najbolji film 'Top Gun: Maverick' 2023.

U pitanju je glumac s bogatom glumačkom karijerom koji je apsolutni profesionalac i samo je pitanje vremena kada će ovakva glumačka legenda ubosti Oscara.

Johnny Depp

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Johnny Depp

Još jedna zvijezda koja je bila nominirana za Oscara, ali ga nikad nije osvojila je slavni Johnny Depp. Glumac i glazbenik je tri puta bio u izboru za najboljeg glumca.

Zanimljivo je i da ovaj glumac ne razmišlja o dobivanju ove nagrade, a jednom je prilikom za Vanity Fair izjavio da je nominacijom za dodjelu nagrade u konkurenciji s nekim, a on se ne želi natjecati s nikime.

Keanu Reeves

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Teško je povjerovati, ali Keanu Reeves nikada nije bio nominiran za Oscara. Slavnim su ga učinili filmovi poput 'Speed '​​ i 'Point Break', a Matrix ga je učinio ikonom.

Unatoč tome što su filmovi u kojima je glumio osvajali mnoge nagrade, uključujući i Oscara, osvojio je samo MTV Movie Awards.

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver pridružuje se listi zvijezda koje imaju tri nominacije za Oscara.

Bila je nominirana za najbolju glumicu za Aliens 1987, dok je 1989. godine bila nominirana za čak dvije nagrade: 'Najbolja glumica za Gorillas in the Mist ' i 'Najbolja sporedna glumica za Working Girl'.

Još nije pobijedila, ali još ima vremena.

Robert Downey Jr.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

Robert Downey Jr. još je jedan popularni glumac koji ima dvije nominacije za Oscara, ali nijednu pobjedu. Bio je nominiran za prestižnu nagradu za najboljeg glumca za svoju ulogu u Chaplinu 1992., a zatim za najboljeg sporednog glumca 2009. za ulogu u Tropic Thunderu.

Oba su otišla drugim glumcima. Njegova uloga Lewisa Straussa u Oppenheimeru 2023. privlači mnogo pozornosti na dodjeli nagrada, tako da je pobjeda još uvijek moguća.

James McAvoy

Foto: Profimedia Foto: Profimedia James McAvoy

Škotski glumac je jedan od uzbudljivih i svježih talenata holivudskog svijeta koji daje sve od sebe u svakoj ulozi i nikada ne razočara.

Od uloge mladog Charlesa Xaviera u filmu X-Men, do portretiranja čovjeka s 23 osobnosti u Splitu, pa čak i nadobudnog ubojice u filmu Wanted, škotski je glumac pokazao svoj besprijekoran talent i ubrzo postao popularan glumac.

Još nije nominiran za Oscara, ali je zaradio priznanje za BAFTA-u i Zlatni globus.

Edward Norton

Foto: RTL Foto: RTL

Tri puta je bio nominiran za Oscara, ali ga slavni glumac Edward Norton još uvijek nije uspio osvojiti. Godine 1997.je nominiran za najboljeg sporednog glumca u 'Primal Fearu', a 1999. za najboljeg glumca u 'American History X. Ponovno je nominiran 2015. za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Birdman'.

Nortona su proglašavali "De Nirom njegove generacije", ali zapravo nikada nismo dobili potvrdu u vidu nagrade.

Richard Gere

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Richard Gere možda nije vaš omiljeni glumac, ali on je institucija.

Poznat je po ulogama 'Days of Heaven' Terrencea Malicka, 'Internal Affairs', 'Arbitrage', 'Chicago' i "The Hoax'.

Step je naučio za ulogu odvjetnika Billyja Flynna u Chicagu, a karate za Oficira i gospodina. Brojni filmski kritičari i mediji naveli su Gerea kao jednog od najboljih glumaca.

Michelle Williams

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Pored toliko poznatih uloga u filmu, nije nimalo neobično što Michelle Williams iza sebe ima pet nominacija za Oscara.

Dvaput je bila nominirana za najbolju sporednu glumicu: Za ulogu u 'Brokeback Mountain' 2006. i 2017. za 'Manchester by the Sea'.

Ostale tri nominacije bile su za najbolju glumicu: 2011. za Blue Valentine, 2012. za 'My Week With Marilyn' i 2023. za 'The Fablemans'.

Sir Ian McKellen

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Sir Ian McKellen je prvi put bio nominiran za Oscara 1999. za najboljeg glumca u glavnoj ulozi u 'Gods and Monsters'., a 2002. također najboljeg glumca u sporednoj ulozi za Gospodara prstenova: Prstenova družina.

Iako nije pobijedio, 1999. godine postao je prvi gay glumac koji je bio nominiran za Oscara.

Ed Harris

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ed Harris

Ed Harris izgleda kao netko tko je već osvojio hrpu Oscara, ali je činjenica da nije.

U pitanju je glumac koji ima lice kakvo inače viđamo u filmovima sedamdesetih.

Oscar je jedan trofej koji mu izmiče. Unatoč nominacijama za Apollo 13, The Truman Show, Pollock i The Hours, uvijek je s dodjele Oscara odlazio praznih ruku.

Ne zaboravimo i DiCaprija

Što se tiče nepravde koja je snašla sve ove slavne glumce, ne zaboravimo i holivudskog zavodnika i glumačku ikonu Leonarda DiCaprija koji je pored brojnih legendarnih filmova, kao što su 'Titanik' i 'Vuk s Wall's Streeta' za koje se govorilo da će mu osigurati Oscara, osvojio nagradu tek 2016. nakon 22 godine glumačke karijere.

Zlatni kipić dobio je za najboljeg glumca u filmu 'Povratnik'.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Leonardo DiCaprio

Nadamo se da će i ostale zvijezde dočekati svoj zlatni trenutak i odnijeti ovu prestižnu i zasluženu nagradu kući.

Podsjetimo da polako završavaju pripreme za najprestižniji gala događaj godine - 96. dodjelu filmske nagrade Oscar koja počinje 10. ožujka.

