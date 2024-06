Glumica Willow Shields (24), koja je utjelovila lik Primrose Everdeen u serijalu "Igre gladi", danas izgleda neprepoznatljivo.

Glumica je nedavno podijelila na Instagram profilu fotku na kojoj pozira u bikiniju te se pohvalila mišićavom figurom.

"Ruke ti izgledaju odlično", "Jaka i nevjerojatna Willow", hvalili su je pratitelji.

Foto: Profimedia

Osim što je učvrstila tijelo, Willow je promijenila i boju kose. Dok je glumila u "Igrama gladi" imala je plavu kosu, a sada je brineta.

Shileds je glumila u sva četiri filma u franšizi "Igre gladi" od 2012. do 2015. godine. Willow je glumila u brojnim filmovima i emisijama, kao što su drame "The Unsettling" i "Spinning Out".

