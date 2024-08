U svibnju je sin američkog glumca Nicolasa Cagea (60), Weston Cage (33) optužen je da je fizički nasrnuo na svoju majku Christina Fulton (57), a masnice ispod njezinih očiju zabrinule su mnoge. Nedavno je otkriveno da je do incidenta došlo, nakon što je Christina htjela pomoći svom sinu koji je bio u lošem mentalnom stanju, piše TMZ.

U srijedu se oglasio Weston koji je otkrio svoju stranu priče tog incidenta. Rekao je kako nije kriv po optužbi za napad smrtonosnim oružjem, koji proizlazi iz njegovog navodnog premlaćivanja vlastite majke.

Foto: Profimedia

Viđen ispred sudnice

Nakon te izjave, Weston je viđen kako izlazi iz sudnice u centru Los Angelesa, a novinari su ga odmah zaskočili s pitanjima o tome da mu majka htjela pomoći. Međutim, on im je otresito odgovorio: "Treba joj pomoć".

Foto: Profimedia

Uz Westonovo izjašnjavanje da nije kriv, sudac je izdao zaštitni nalog za Christinu, zabranjujući mu kontakt s majkom dok se slučaj odvija. Weston ima još jedno saslušanje za rujan.

Pokušao ju ubiti

Podsjetimo, Weston je uhićen u srijedu, 10. srpnja, u Los Angelesu, zbog pokušaja ubojstva svoje majke Christine Fulton. Nedugo nakon toga oglasila se Christina, koja je za Daily Mail otkrila da je bila napadnuta jer je došla pomoći svom sinu koji je tada bio u vrlo lošem mentalnom stanju.

"28. travnja 2024, oko 17.30, primila sam poruku od prijatelja mog sina, Westona Cagea, u vezi s njegovim sve lošijim mentalnim stanjem, pozivajući me da dođem pomoći. Kada sam došla dati podršku i utješiti ga, on je već bio usred živčanog sloma. U roku od nekoliko minuta brutalno me napada i zadobila sam ozbiljnije povrede", prenosi Daily Mail.

Dodala je i kako je pozvala policiju, no oni joj nisu pomogli.

"Usprkos mojim očajničkim molbama upućenim policijskim službenicima da ga privedu radi procjene mentalnog zdravlja, policijski službenici odbili su moj zahtjev. Kao majka, duboko sam ožalošćena i zabrinuta zbog Westonove stalne krize mentalnog zdravlja. Imperativ je da dobije pomoć koja mu je prijeko potrebna", otkrila je Weston.

