Sin Nicolasa Cagea (60), Weston Coppola Cage (33), uhićen je u srijedu, 10. srpnja, u Los Angelesu, zbog pokušaja ubojstva svoje majke Christine Fulton (57). Sada se oglasila Christina, koja je za Daily Mail otkrila da je bila napadnuta jer je došla pomoći svom sinu koji je tada bio u vrlo lošem mentalnom stanju.

"28. travnja 2024, oko 17.30, primila sam poruku od prijatelja mog sina, Westona Cagea, u vezi s njegovim sve lošijim mentalnim stanjem, pozivajući me da dođem pomoći. Kada sam došla dati podršku i utješiti ga, on je već bio usred živčanog sloma. U roku od nekoliko minuta brutalno me napada i zadobila sam ozbiljnije povrede", prenosi Daily Mail.

Foto: Profimedia

Pozvala je policiju

Dodala je i kako je pozvala policiju, no oni joj nisu pomogli.

"Usprkos mojim očajničkim molbama upućenim policijskim službenicima da ga privedu radi procjene mentalnog zdravlja, policijski službenici odbili su moj zahtjev. Kao majka, duboko sam ožalošćena i zabrinuta zbog Westonove stalne krize mentalnog zdravlja. Imperativ je da dobije pomoć koja mu je prijeko potrebna", otkrila je Weston.

Policija je otkrila da je Weston uhapšen samo nekoliko tjedana nakon što je njegova majka viđena s velikim modricama na licu, nakon što je napao još ljudi i to sa smrtonosim oružjem.

Foto: Profimedia

"Tijekom incidenta, Cage je više puta udario dvije žrtve, nanio im povrede", izvijestila je policija.

"Mogu potvrditi da je Weston Cage Coppola uhićen danas zbog napada smrtonosnim oružjem", rekao je glasnogovornik policije Los Angelesa. Weston je istoga dana pušten iz zatvora uz jamčevinu u iznosu od 150 tisuća dolara, koju je, kako pišu britanski mediji, platio njegov otac.

Borio se s mentalnim zdravljem i ranije

Inače, Weston se zbog problema s mentalnim zdravljem liječio i u prošlosti, a 2011. godine bio je hospitaliziran na psihijatrijsko liječenje nakon jednog od nasilnih incidenata. Nakon što je Christina viđena s modricama na licu, u svibnju se oglasila rekavši da mu je uvijek bila podrška.

Foto: Profimedia

"Uvijek sam pomagala svom sinu u njegovim borbama s mentalnim zdravljem. Činim sve što mogu da mu pružim stalnu podršku koja mu je potrebna", rekla je Christina još u svibnju, kada je negirala da je za ozljede na njezinom licu zaslužan njezin sin.

