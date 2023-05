Jedna od najuspješnijih domaćih influencerica Ella Dvornik-Pearce (32) pliva i u glazbenim vodama i to pod alteregom Alterella.

Ella je tako na Instagramu objavila i suradnju s kantautoricom i pjevačicom Alkom Vuicom i to seksi videom u kojem su obje akterice.

"Presidente, uskoro", piše u opisu uz seksi video u kojem su Ella i Alka izazovno odjevene. Ella pozira u donjem rublju i s maskom sa zečjim ušima, dok je Alka odjenula kratku haljinu s dubokim dekolteom.

"Koliko je ta Alka samo HOT žena za svoje godine", "Ovo mora bit vrh", "Wow, jedva čekam", neki su od komentara.

Podsjetimo, da se sprema neka suradnja, Ella je dala do znanja fotkom od prije neki dan. Ella je na toj slici sve iznenadila izgledom, no objasnila je da to nije ona, već Alterella.

Inače, Ella i Alka se znaju dugi niz godina, a nije strana ni suradnja poznate kantautorice s Ellinim ocem, Dinom Dvornikom.