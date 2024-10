Vruće scene bile su previše za Nicole Kidman: 'Ne želim više doživljavati orgazam'

Oscarom nagrađena glumica Nicole Kidman (58) nedavno je objasnila razloge zašto je tijekom snimanja filma ''Babygirl'' morala uzeti pauzu od snimanja intenzivnih scena seksa. Drama redateljice Haline Reijn prati moćnu direktoricu koja ugrožava svoju karijeru i obiteljsku dinamiku aferom s mlađim zaposlenikom. Kidman glumi glavnu ulogu, dok se u filmu pojavljuju Antonio Banderas (64) kao njezin suprug i Harris Dickinson (28) koji tumači zaposlenika koji unosi nemir u njezin život.

Nicole je za The Sun otkrila da je snimanje u nekim trenucima postalo preintenzivno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je puno povjerenja, ali i frustracija. Ponekad sam pomislila: 'Nemoj me dirati'. Bilo je trenutaka na snimanju kada sam rekla: 'Nemoj me više ni približavati. Ne želim više doživljavati orgazam. Mrzim ovo raditi. Ne zanima me hoću li ikad više biti dodirnuta u životu. Dosta mi je", rekla je glumica.

Glumica je bila u potrazi za izazovom

Naime, glumica je objasnila da ju je ovaj projekt privukao upravo zato jer je bila u potrazi za izazovom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Uvijek sam gao glumica u potrazi za novim stvarima. Stalno se pitam gdje još nisam bila i što mogu istražiti kao ljudsko biće, a ovako nešto još nisam probala."

Foto: Profimedia

Za svoju izvedbu u filmu ''Babygirl'' dobila je pohvale kritičara nakon premijere na Filmskom festivalu u Veneciji gdje je osvojila nagradu za najbolju glumicu.

''Svi smo gledali Kidman u TV dramama poput gdje su njezine izvedbe bile profesionalne, ali pomalo ukočene. Ovo je nešto drugačije'', komentar je filmskog kritičara Geoffreyja Macnaba. Film se već se smatra jednim od najintrigantnijih naslova ove godine. ''Babygirl'' bi trebao stići u kina početkom 2025. godine, a već sada privlači veliku pažnju zbog kontroverzne teme i sjajnih glumačkih izvedbi.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mojmira najavila najvažniju vijest dana: 'Najseksi muškarac svih vremena je snimio samo tri filma'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa