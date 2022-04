S obzirom na to da ponovno kruže glasine o još jednoj snimci seksa Kim Kardashian i njezina bivšeg dečka, njezini obožavatelji su tim povodom podsjetili na reakciju Kim Kardashian i njezino šokantno priznanje u vezi njezine prve snimke.

Kimino priznanje u showu

U nedavno ponovno otkrivenom isječku iz originalnog reality showa Keeping Up With the Kardashians, Kim razgovara s Kendall Jenner i Scottom Disickom.

Scott je rekao Kim: "Ne mogu te zamisliti kao divlje dijete."

Kim je bila iznenađena njegovom izjavom, a i Kendall je priznala da nije znala da joj se sestra ikad napušila. Nakon toga im je Kim priznala.

“Kad sam se udala, bila sam na ecstasyju”, otkrila je Kim, spominjući svoj prvi, kratki brak s Damonom Thomasom 2000. godine, kada je imala samo 19 godina.

Zatim je nastavila, navodeći još jedan primjer: "Jednom sam uzela ecstasy pa se udala. Učinila sam to ponovo i napravila sam seks snimku. Sve se loše događalo kada sam to konzumirala."

Šokirani Scott nije mogao vjerovati u ono što je čuo.

"Bila si pod ecstasyjem kad si snimila onu snimku seksa", upitao ju je, na što je ona odgovorila: “Apsolutno, svi to znaju”, uzvratila je Kim.

“Čeljust mi se tresla”, rekla je dok je stiskala čeljust kao primjer.

Nastavak priče o snimci seksa

Zloglasna seksualna snimka koju su snimili Kim i Ray J je srušila internet, a čini se da kontroverzna saga još nije gotova.

Postoje glasine da bi mogle biti objavljene još eksplicitnije snimke iz dvogodišnje romanse zvijezde reality showa s pjevačem, iako je Kim nazvala odvjetnike i zaprijetila da će uništiti svog bivšeg ako izađe u javnost.

Kim je bila nepoznata 2002. godine, kada je snimka procurila. Radila je kao stilistica Rayeve poznatije sestre, pjevačice Brandy. Ray, pravim imenom William Ray Norwood Jr. je i prvi rođak repera Snoopa Dogga. Započeo je svoju glumačku karijeru u seriji The Sinbad Show 1993. godine.

Par je usmjerio kameru na svoje seksualne sesije u listopadu 2002. godine tijekom odmora u Cabu, u Meksiku. Kim je rekla da je snimila eksplicitni video s Rayem jer je bila napaljena.

Nastavak borbe

Sve se promijenilo u posljednje vrijeme, nakon što je Kim pozvala odvjetnike u pokušaju da se zaustavi objavljivanje nove, druge seks snimke. Reality zvijezda strahuje od bivšeg dečka Raya J jer planira zaraditi milijune objavljivanjem drugih intimnih snimki. Kim je već potrošio stotine tisuća dolara unajmljivanjem tima odvjetnika koji će ga zaustaviti i odlučna je zaštititi svoju obitelj pod svaku cijenu.

Izvor je rekao: “Kim zna da je Ray J zajedno snimio još neke snimke. Neki od snimki će biti nevjerojatno intimni. Rekla je odvjetnicima, da se to neće opet dogoditi."

Prvom snimkom je prijetio da će uništiti Kiminu karijeru prije nego što je stvarno počela, ali joj je na kraju pomogla da dođe do slave, piše TheSun.