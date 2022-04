Instagram profil Problematic Fame, koji se fokusira na razotkrivanje kako Instagram utječe na standarde ljepote, podijelio je fotografiju na kojoj Pete Davidson gleda u stranu u emisiji "Saturday Night Live" uz fotografiju Petea s objave Kim Kardashian, njegove djevojke.

Brojni tviteraši su komentirali kako je Kim uredila Petea za objavu na Instagramu. "To dolazi u paketu Kardashianki", "Da li ga je Kim fotošopirala ili je posjetio njenog plastičnog kirurga", "Vidim da je drugačiji nos. Očito je Photoshop", "Uredila je i podočnjake", komentirali su neki.

No, iako je Kim koristila Photoshop, izvor blizak paru za američke medije rekao je da njegov nos i vrat nisu promijenjeni. Slike jedna pored druge pokazuju njegovo lice pod drugim kutom, a on se na jednoj više smiješi pa se to ne može uspoređivati.

Kim 'obradila' dečka, Khloe kćer

Kimina sestra Khloe je u utorak priznala da je fotošopirala četverogodišnju kćer True nakon što su ju razotkrili obožavatelji. Khloe je obmanjivala ljude da je True u Disneylandu sa svojom sestričnom Chicago još u siječnju. Napisala je: "Pa zaj.... sam ovo. U svakom slučaju, usredotočimo se na nešto drugo."

Obožavatelji su se brzo prisjetili da je Kim Kardashian u prosincu 2021. objavila sliku svoje kći Chi i True u Disneylandu. Fotografija iz prosinca je izgledala sumnjivo, a obožavatelji su to prozvali prilično očitim fotošopiranjem. Ispostavilo se da je fotografija snimljena u prosincu, ali je zapravo to bila Kyliena kći Stormi s Chi.