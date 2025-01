Sarah, Marina i Maja odvojile su se od drugih cura: Jedna od njih se pobunila

Na cocktail partyju Marina je s Majom i Sarah bila izdvojena od ostalih djevojaka, a otvoreno im je priznala kako joj to ne odgovara. ''Ja se ne osjećam više dobro'', rekla im je, a djevojke su joj odgovorile da neka onda ide k drugim djevojkama.

''Mi smo uvijek tako i ja sam naviknula pa onda ti idi tamo'', rekla joj je Maja. Za to vrijeme su ostale djevojke zapjevale rođendansku pjesmu Maji G., a Sarah i Maja nisu htjele sudjelovati u tome, niti su joj čestitale rođendan. ''Znam da je velik dan, ja obožavam rođendane'', komentirala je Sarah, a s njom se složila i Maja. ''Ali samo od bitnih ljudi'', zaključila je Maja.

Sarah je otkrila zašto nije draga prema svima. ''Nisam draga prema svima i mislim da nitko niti ne bi trebao biti. Mislim da ljude trebamo svrstavati prema tome kakvi su oni prema tebi, tako ti prema njima'', objasnila je Sarah. Marina se ponovno požalila kako se osjeća izdvojenom.

''Možemo se izdvojiti na svoj način, ali da smo bliže njima. Mi smo sad ovako previše daleko'', priznala im je, ali Sarah i Maja tvrde da im je tako lijepo te da ih nije briga.

''Zašto uopće da budem s njima, ma boli me briga? Ja sam ja, ti si ti, zato te i volim. I tebe volim, ali moraš shvatiti da to što je tamo, to nije realnost, to je samo krinka'', objasnila je Sarah Marini.

