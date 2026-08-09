Zaručio se George Russell: Njegova Carmen pokazala raskošni zaručnički prsten

Zvijezda Formule 1 George Russell (28) iskoristio je ljetnu stanku za jedan od najvažnijih trenutaka u privatnom životu. Britanac je zaprosio dugogodišnju djevojku Carmen Montero Mundt (28), a sretnu vijest par je podijelio romantičnim fotografijama s obale mora.

Prosidba uz more i stotine svijeća

Russell je Carmen zaprosio tijekom romantične večere na bajkovitoj lokaciji uz more. Stotine svijeća osvjetljavale su intimno postavljen stol, a par je za posebnu prigodu odabrao bijele kombinacije.

Carmen je na fotografijama ponosno pokazala zaručnički prsten, koji je teško mogao proći nezapaženo. Riječ je o velikom ovalno brušenom žutom dijamantu, za koji se procjenjuje da ima između 3,5 i pet karata.

Sretnu vijest Russell je objavio na Instagramu, a umjesto dugog opisa stavio je samo emotikone prstena i bijelog srca. U komentarima su se odmah počele nizati čestitke kolega, prijatelja i obožavatelja.

Foto: Wan Mikhail Roslan/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U vezi su šest godina

George i Carmen zajedno su od 2020. godine, a upoznali su ih zajednički prijatelji u Londonu. Carmen je s vremenom postala dobro poznato lice u paddocku Formule 1, gdje često prati svog partnera na utrkama, no njezin život ne vrti se samo oko slavnog vozača.

Rođena je u Španjolskoj, a s 18 godina preselila se u Veliku Britaniju. Na Sveučilištu Westminster studirala je poslovno upravljanje i financije, nakon čega je radila u financijskom sektoru. Pokrenula je i vlastiti brend za njegu kože Barriers, a Russell je ranije otvoreno govorio o tome koliko mu njihova veza znači.

Britanski vozač privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, no nedavno je priznao da mu Carmen pruža prijeko potreban osjećaj stabilnosti zbog pritiska koji nosi njegova karijera. Nakon šest godina veze, par je sada odlučio napraviti veliki korak.