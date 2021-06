Vojko V objavio je 2018. godine prvijenac "Vojko", postao otac, osvojio tri Porina 2019. godine, za album godine, spot godine i klupski album godine, održao veliki broj koncerata diljem regije, objavio dvije slikovnice za djecu - i umoran je.

"Satra san se, ne mogu više", kaže Vojko na kraju spota za posljednji singl "Umoran". 2020. je možda i bio "umoran", ali 2021. je spreman za povratak na binu i nove koncertne izazove.

NET.HR: Kako je na tebe utjecala ova karantena – mentalno, financijski i kreativno?

VOJKO V: Mentalno čini mi se da sam i ja i svi ljudi koje poznajem za jednu nijansu anksiozniji zbog karantene. Financijski katastrofalno, da nisam imao odličnu 2019. godinu bio bih u problemima. Kreativno me karantena odvela u stranputicu gdje sam poduže vrijeme radio opskurna elektronička izdrkavanja koja se ne sviđaju nikome osim meni.

NET.HR: Veseliš li se nastupu na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku?

VOJKO V: Da, znam da je ambijent super i šibenska publika je uvijek na razini.

NET.HR: Što publika može očekivati od nastupa?

VOJKO V: Ja i DJ ćemo vjerojatno biti jako veseli na pozornici, ja ću repati bez iti jednog zaboravljenog stiha, dikcija će mi biti odlična i svirati ću vrhunske solaže na mom sintisajzeru dok će DJ umiksavati pjesme jedne u drugu na savršen način koji će natjerati publiku da se uzbudi u svakom smislu. Također ću imati goste iznenađenja koji će natjerati ljude koji ne dođu na koncert da se poslije grizu od kajanja.

NET.HR: Kako si uopće završio u hip hop vodama?

VOJKO V: U osmom razredu osnovne se slušao prvi album TBF-a, kao i kazete Wu-Tang Clana i Tupaca. Nakon izlaganja tome, nije nam dugo trebalo da se svi okušamo u snimanju na kazetofone preko tuđih instrumentala. Sve šta smo snimili je bilo smeće prvih pet godina rada, poslije toga su se počeli nazirati znakovi ikakve kvalitete.

NET.HR: Sjećaš li se kad si napisao svoj prvi stih?

VOJKO V: Ne sjećam se točno prvih stihova, ali prvi rap stih kojega se sjećam da sam napisao negdje 2000-te je bio "volim bost bas kao šta voli kost pas". Nisam siguran šta znači ta penetracija bas instrumenta, ali je dobra dupla rima.

NET.HR: Odakle crpiš inspiraciju za tekstove?

VOJKO V: Od bilo kud, ali najčešće iz svojih i tuđih sitnih mana i pakosti, a često mi je i apsurd inspiracija, nešto šta mi je besmisleno urnebesno i ne znam zašto, ali tek poslije shvatim dugo nakon šta snimim pjesmu, ali tad mi više nije smiješno.

NET.HR: Što bi rekao da je utjecalo na to kakav si danas, kao umjetnik i kao osoba? Što te je oblikovalo?

VOJKO V: Na moju glazbu najviše utječe moj osobni život, pod tim prvenstveno mislim na bliže i dalje odnose koje imam sa ljudima, kao i toksični talozi sranja koja konzumiramo svi kroz medije. Presudan utjecaj imaju i razni drugi glazbenici kojih sam se naslušao, od mainstreama do totalnih anonimusa, od svih sam pokupio po neku sitnicu koju sam ukrao i integrirao u svoj rad.

NET.HR: Jesi razmišljao o tome da obrišeš prašinu sa svoje diplome i vratiš se struci?

VOJKO V: Tokom karantene mi je često padalo to napamet. Kad imam neki loš koncert zna mi i tada to padati napamet. Biti reper na balkanu je neobičan posao i nije neobično da ti naviru takve misli, znam da se to događa i većini mojih kolega iz ove "branše".

NET.HR: Kako te odredilo odrastanje u splitskom kvartu Spinutu?

VOJKO V: Odrastao sam u Varošu, ali sam išao u osnovnu školu u Spinutu, pa sam se nekako tamo bolje uklopio. Spinut je na kraju krajeva dosta fin i korektan kvart, to sam skužio tek naknadno.

NET.HR: Zamaraš li se komentarima na društvenim mrežama?

VOJKO V: Kad izbacim novu pjesmu obično prva tri dana obraćam pozornost na komentare da skužim neki "presjek" mišljenja da imam jasnu sliku da li je pjesma prošla ili nije. Nakon tih tri dana ne čitam uopće komentare jer ne mogu više doživiti pjesmu kao nešto svoje, to prelazi u javnu stvar s kojom nemam nikakav intiman odnos i nije me ni briga više. U jednom trenutku u karijeri sam shvatio da ako napraviš i najbolju pjesmu na svijetu, opet će neko doći i izasrati je. Također da napraviš najveće smeće u svemiru, uvijek će biti čudaka kojima će se svidjeti.

NET.HR: Jesi li se ikad guglao?

VOJKO V: Možda dva, tri puta u životu. Kao i sa pjesmama, ta javna ličnost na googlu je nešto van mene kao osobe i čini mi se kao da je to netko drugi na slikama.

NET.HR: Kako to da si odlučio napraviti slikovnicu za djecu?

VOJKO V: Iz dva razloga: prvi je da sam tu ideju shvatio kao kreativni izazov da napišem nešto šta nema prljave aluzije nego je vedro, veselo, za najmlađe, ali ne i banalno kao što takve stvari znaju završiti. Drugi razlog je čisto kapitalističko muženje dodatnih para iz brendova koje su postale pjesme Ne Može i Kako to.

NET.HR: Kad će novi album?

VOJKO V: Odgovor na to pitanje krije se u zadnje dvije riječi iz pjesme "Čavoglave".