Doček naših Vatrenih u glavnom gradu Hrvatske na Trgu bana Josipa Jelačića vodili su voditelji Iva Šulentić i Luka Bulić. Mnoštvo ljudi je negativno reagiralo na voditelje.

U obranu voditeljskog dvojca stao je glumac Rene Bitorajac, a sada je javila i Ida Prester.

"Apsolutna podrška dragoj Ivi Šulentić, super voditeljici i mojoj čestoj partnerici. Voditi doček nogometaša istodobno za TV i raju na trgu je brutalno teško. Ne znam tko bi se tu snašao. Dosta kritiziranja! Iva je vrhunska profesionalka and you know it", napisala je Ida uz zajedničku fotografiju s Ivom.

Podršku Ivi pružila je i voditeljica Marijana Perinić.

"Iva Šulentić je u svojoj dugogodišnjoj karijeri odradila na tisuće i tisuće televizijskih, korporativnih, zabavnih i ostalih voditeljskih angažmana. Besprijekorno ili da nacrtam - bez greške, greškice, ma iti jedne mrlje, a kamoli skandala, u poslu kojeg radi još od kad je bila tinejdžerica", započela je objavu.

"Jučerašnji nastup je proglašen katastrofom, fijaskom, jednom velikom GREŠKOM (da, in capital letters) u njenoj do jučer - neokaljanoj karijeri. Da, 1 nastup od preko 1000 koje je odradila. I zato je treba drvljem i kamenjem. Stvarno? Jer ti si savršen i bezgrešan. Jer ti si savršena i bezgrešna. Iva NE zaslužuje ovakav javni linč. Shule, glavu gore", dodala je.