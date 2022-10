Popularni influencer Marco Cuccurin (21), koji mladu populaciju neprestano privlači zanimljivim sadržajima na Instagramu i TikToku, gostovao je u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma", a na jedno pitanje koje mu je postavila voditeljica Iva Šulentić nije mogao suspregnuti suze.

'Danas si to što jesi zbog nje'

Naime, povod Marcovog gostovanja u emisiji je subotnji početak showa "Zvijezde pjevaju", a u kojem će se u paru s Mijom Negovetić natjecati i on.

"Znam da si ovaj prvi nastup u Zvijezde pjevaju posvetio svojoj majci, koja ti je bila velika podrška i danas si to što jesi zbog nje. Nažalost, majka ti je preminula", rekla je u jednom trenutku Šulentić, na što se Marco rasplakao.

"Nju bih sigurno sad nazvao i rekao da sam u ovoj emisiji i gledala bi ovo", rekao je jecajući.

"Zaista je uvijek htjela da se bavim glazbom i siguran sam da ću sudjelovanjem u ovom showu dokazati da to mogu. Mama me možda ne gleda ovako, ali gleda negdje drugdje", dodao je Marco, koji je bez majke, Sanje Cuccurin, ostao prošle godine.

Podsjetimo, ovaj influencer je izazvao mnoštvo reakcija nakon što mu u Zari nisu dozvolili isprobati ženske odjevne predmete na katu gdje se nalaze muške kabine.

''Kao što znate, otvorenog sam uma, ne dijelim ništa kroz muško-žensko jer po meni stvari ne mogu imati etiketu'', započeo je tada Marco na svom Instagramu.

''Uzmem nekoliko stvari i krenem s njima na kat u muški i security me zaustavlja i bahato pita: ''Kuda vi? S tim ne možete gore''. U prijevodu, ne možete ženske stvari isprobavati u muškoj kabini što me logično dovelo da se okrenem i odem u ženske svlačione. Tamo me ponovno dočeka zaštitar i kaže ''Ne možete ovdje isprobati'' E, tu već šizim…", ispričao je Marco.

"Gdje da probam stvari, najbolje usred dućana!", napisao je ljutito. Nakon što je stigao do voditeljice trgovine, Marko je ovako opisao razgovor.

"Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: ''Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l'?''. Odbrusio sam i rekao: ''Da, želim probati, a očito ne znam gdje.'' I na to je samo rekla: ''Dobro idite ovdje u ženske svlačionice.''

Nakon toga na pričama je napisao kako ovakvo iskustvo ne želi ni najgorem neprijatelju.