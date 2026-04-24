Nikolina Ćosić o zaokretu u karijeri i vjenčanju: 'Neće biti tradicionalni slavonski svatovi'

Nakon gotovo šest godina provedenih na javnoj televiziji, voditeljica Nikolina Ćosić (32) u ožujku prošle godine odlučila je napraviti jedan od najvažnijih zaokreta u svojoj karijeri i životu. Danas, godinu dana kasnije, iza sebe ima novo profesionalno poglavlje, povratak u rodni Osijek i uspješan podcast projekt, ali i osobne planove koji joj donose jednako uzbuđenje.

U razgovoru za Net.hr otvoreno govori o intuiciji i hrabrosti koje su je vodile pri donošenju velikih odluka, životu izvan televizijskih reflektora, ali i ljubavi sa zaručnikom Markom Stjepanekom, vlasnikom IT tvrtke, koji ju je zaprosio krajem 2025. godine na Karibima. Otkriva i kako napreduju pripreme za vjenčanje te kakvu proslavu priželjkuje.

Prošlo je godinu dana otkako ste zatvorili poglavlje na televiziji. Kad danas pogledate unatrag, je li ta odluka bila više hrabrost ili intuicija?

Oboje. Intuicija jer sam osjećala da mi je promjena nužna kako bih pomicala svoje granice, iskusila i naučila nešto novo te se, na kraju krajeva, osjećala bolje. A svaka velika promjena koju samostalno napravimo u životu zahtijeva i dozu hrabrosti, jer nije jednostavno otići iz poznatog u nešto novo i nepredvidivo. Meni su se takve odluke dosad uvijek pokazale ispravnima, iako možda u trenutku donošenja nisam bila sigurna kako će ispasti.

Kako izgleda Vaš život danas u odnosu na onaj televizijski ritam? Što Vam najviše (ne) nedostaje?

Televizijski ritam neusporediv je s bilo kojim drugim poslom. S jedne strane donosi dinamiku, adrenalin i osjećaj da se stalno nešto novo događa, no s druge strane je i vrlo naporan. Moj se život najviše promijenio u tome što sada lakše mogu planirati vrijeme. Najviše mi ne nedostaju radni vikendi. Ono što mi nedostaje su kolegice i kolege s kojima sam svakodnevno dijelila i lijepe i teže trenutke, ali i dalje uspijevamo pronaći vrijeme za druženje.

Podcast Vox Medicus postao je važan dio Vaše svakodnevice. Kada se rodila ideja o njegovu pokretanju?

Vox Medicus zapravo je ideja moje kolegice Tomislave Vucelić, koja je osmislila cijeli koncept i pozvala me da joj se pridružim u realizaciji. Uvidjela je da zdravstvenim temama u medijima nedostaje pristup kakav mi njegujemo u podcastu. Te teme zanimaju svakoga, a ovim putem ljudima možemo omogućiti da dobiju odgovore na pitanja koja inače nemaju prilike ili vremena postaviti liječnicima. Upravo ti odgovori mnogima mogu značiti jako puno.

Koliko je danas teško govoriti o zdravlju odgovorno, a istovremeno zadržati pažnju publike?

Danas je teško zadržati pažnju i na videima od 30 sekundi, no upravo zato se bavimo zdravstvenim temama. Ono što nas može dovoljno zainteresirati da poslušamo emisiju od pola sata jest osjećaj da nam to zaista može pomoći. Podcast je format koji odgovara užurbanom društvu u kojem živimo. Trudimo se birati goste koji su vrhunski stručnjaci u svojim područjima, ali i postavljati pitanja iz perspektive laika, odnosno pacijenata. Sve ono što biste i sami pitali, a nemate vremena u ordinaciji, nastojimo obraditi kroz podcast na jednostavan i zanimljiv način, često otvarajući i pitanja koja se vjerojatno sami ne biste usudili postaviti.

Koliko Vam je novinarsko iskustvo pomoglo u vođenju podcasta, a gdje ste morali „učiti ispočetka“?

Rekla bih da je vođenje podcasta jedan oblik novinarstva. Imamo sugovornika, temu i nastojimo izvući informacije koje zanimaju širu publiku. U tome mi je dosadašnje iskustvo uvelike pomoglo. Znam procijeniti što ljude zanima, kako doći do odgovora i kako se pripremiti za temu. Ono što mi je bilo novo jest opušteniji format u odnosu na informativni program u kojem sam radila šest godina, pa mi je trebalo vremena da se priviknem i prestanem zvučati kao da vodim Dnevnik.

S odlaskom s televizije pala je i odluka o povratku u Osijek. Je li Vam život izvan Zagreba usporio tempo ili dao više prostora za razvoj?

Apsolutno je dao više prostora, iako i u Osijeku imam dosta obaveza, a u Zagrebu sam barem jednom mjesečno. Sveukupno, ta promjena mi je omogućila da kvalitetnije koristim vrijeme. Imam dojam da u Osijeku dan ipak traje malo duže nego u Zagrebu.

Osim po zaokretu u karijeri, prošlu godinu pamtite i po zarukama u Dominikanskoj Republici. Jeste li već krenuli s pripremama za vjenčanje?

U početku nismo htjeli žuriti jer smo željeli uživati u trenutku, no kako vjenčanje planiramo za iduću godinu, polako smo počeli istraživati i razgledavati. Ipak, još je puno posla preda mnom jer svaki dan imam neke nove ideje o tome kako bi vjenčanje moglo izgledati, pa ću za početak morati odlučiti što želim

Hoće li to biti tradicionalni slavonski svatovi ili ipak nešto intimnije?

Kod nas ipak neće biti tradicionalno veliki slavonski svatovi. Željeli bismo nešto intimnije, uz obitelj i najbliže prijatelje. No vidjet ćemo koliko to realizirati jer mi se sve više čini da će „najuži krug“ na kraju dosegnuti troznamenkasti broj.

Imate li osjećaj da ste danas „bliže sebi“ nego u vrijeme kada ste bili svakodnevno na televiziji?

Rekla bih da da, ponajviše zato što sada imam više vremena za sebe i bliske ljude. Televizija mi je puno dala i na tome ću uvijek biti zahvalna, ali sam i ja dala njoj - većinu svog vremena, fokusa i energije, praktički 365 dana u godini. Ova promjena mi sada u potpunosti odgovara.

Za kraj, što biste poručili onoj sebi od prije godinu dana?

Rekla bih joj da si više vjeruje, da bude strpljivija i da je najvažnije ostati vjeran sebi, bez obzira na strahove i sumnje. I da bude zahvalna na svemu što ima.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati kupili nikad više ulaznice, koje su nikad skuplje: 'Za troje ljudi preko 20 eura...'