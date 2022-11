Jovana je još izjavila kako zna koje bi voditeljice voljele da su na njenom mjestu te kojima je želja raditi na televiziji na kojoj ona radi. "Nijednoj kolegici nisam preuzela slavu. One nisu imale moje razinu nikada. Nije ih doveo narod na mjesta na kojima djede, već ljubavnik koji im je pravio djecu. Ja se nisam ni s kim vozila da bih bila ovdje gdje jesam. To zna cijela Srbija. Bog je rekao da ću ja biti ta jedna koje neće da uspjeti na način na koje su one uspjele", rekla je voditeljica, koja je zbog ovih izjava navodno dobila mnoge prijetnje.