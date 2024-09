Vlatka Pokos o sukobu sa skladateljem: 'Gdje je podrška u javnosti?'

Voditeljica i pjevačicaVlatka Pokos (54) na Instagramu se oglasila o situaciji sa skladateljem. Naime, objavu je posvetila Ernestu Pelaiću (55), koji je rekao da su "proveli sitne sate zajedno" devedesetih.

Poruku je poslala onima koji joj daju lažnu podršku.

"Imam poruku za sve one koji mi šalju poruke 'podrške' u situacijama kad sam napadnuta u javnosti: 'šuti', 'ignoriraj', 'budi dama' i slično. U srži tih poruka je kritika mene i moje reakcije, a ne onoga tko me je napao. Jer žena se ne smije braniti, već šutjeti i trpjeti; osobito na Balkanu. Imam i ja poruku za vas dragi, licemjerni prijatelji. Živimo u 21. stoljeću u kojem su žene snažne i neovisne, ne boje se i ne šute", napisala je.

Podrška u javnosti

Spomenula je i kolegice koje su na svojoj koži iskusile identične situacije.

"Gdje je podrška u javnosti? Gdje su kolegice koje su doživjele slične napade? Nema ih. One naime šute, u skladu s tradicijom i očekivanjima primitivne sredine. Zašto nitko, nikada ne osuđuje gnjusno ponašanje jednog muškarca? Možda zato što krivite ženu koja je napadnuta? Mislim da je to glavni razlog. Negdje u dubini vaše tradicionalne skučene duše, to je razlog", navela je.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Na posljetku je navela da će na napade na svoj integritet uvijek žestoko odgovoriti.

"Takva sam, žestoka i intenzivna! Ne bojim se ničega. Jasno mi je da me mnogi u Hrvatskoj žele vidjeti jadnu, tužnu, propalu, ostarjelu i siromašnu. To se neće dogoditi. Iz više razloga, a najveći je moja snaga, energija i nesalomljivi duh. Vjerujem da je to dar od Boga i zahvalna sam na tome", zaključila je.

